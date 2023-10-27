Реформи у вищій освіті України: нові можливості для студентів

17:02 23 жовтня Київ, Україна

Кабінет Міністрів України схвалив законопроєкт, яким удосконалюється вища освіта. Студенти зможуть змінювати спеціальність після 1-2 курсів, контрактники обиратимуть тривалість навчання, заочну форму замінить дистанційна.

Про це пишуть Міністерство цифрової трансформації та Міністерство освіти і науки.



Відомство зазначає, що нововведення дозволять оптимізувати роботу закладу вищої освіти (ЗВО), зробити навчання ефективнішим, а також наблизити українську освіту до європейських стандартів.



Студенти, які навчаються за контрактом, зможуть регулювати термін навчання – наприклад, завершити бакалаврат за 3 роки замість 4. Або навпаки – здобути ступінь за 6 років. Це допоможе формувати зручний графік, якщо студент працює чи він хоче заглибитись у певні дисципліни, пише міністр Михайло Федоров.



Студент обиратиме широку галузь, а після 60-120 кредитів ЕКТС* зможе уточнити спеціальність у рамках широкої галузі. Наприклад, у межах галузі "Соціальні науки" після двох курсів вибрати соціологію, соціальну роботу чи політологію. Це допоможе зробити усвідомлений вибір професії, адже випускнику школи у 17 років може бути складно визначитись із спеціальністю на все життя.



З 2024 року заочну та вечірню форми замінять дистанційною. Це ефективніше, ніж "купівля дипломів та освіта для галочки", каже Федоров.



Також цей законопроєкт фіксує мінімальний обсяг аудиторних занять. Для бакалаврів – не менше 10 годин, для магістрів та аспірантів – не менше 8. Раніше цей показник не регулювався і деякі заклади цим зловживали, пропонуючи студентам опрацьовувати дисципліни майже самостійно.



Для студентів, які навчаються за регульованими спеціальностями (право, медицина, військова служба, атомна енергетика тощо) вибірковий компонент буде меншим, ніж раніше, — 10% замість 25%. А для нерегульованих — навпаки, відсоток може перевищувати 25%.

* ЕКТС - Європейська кредитно-трансферно-накопичувальна система. 1 кредит – 30 годин