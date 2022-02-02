Реформа таксі: Uber підтримав рішення уряду

Компанія Uber позитивно відгукнулася про запропоновану Мінінфраструктури реформу таксі, вона дозволить вивести послуги на новий рівень безпеки та легалізує заробіток водіїв.
Так вважає голова з розвитку Uber в Центральній і Східній Європі Георгій Соколянський.
Соколянський окремо підкреслив, що попри появу нових популярних сервісів, таких як Uber, український сектор таксі та перевезень страждає від застарілого законодавства, надмірно обтяжливих ліцензійних зобов'язань, непрозорості та відсутності стандартів якості та безпеки.
Представник Uber впевнений, що запропонована реформа таксі дозволяє уряду налагодити оподаткування галузі, сприятиме розвитку національної економіки, а також дозволить повсюдно впроваджувати в містах сучасні форми мобільності, наприклад, через цифрові платформи та служби короткострокової оренди автомобіля.
Соколянський додав, що з огляду на ліберальний характер реформи, в Uber не очікують зростання ціни на послуги таксі.
Соколянський додав, що з огляду на ліберальний характер реформи, в Uber не очікують зростання ціни на послуги таксі.
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