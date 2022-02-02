Реформа таксі: Uber підтримав рішення уряду

18:01 15 вересень Київ, Україна

Компанія Uber позитивно відгукнулася про запропоновану Мінінфраструктури реформу таксі, вона дозволить вивести послуги на новий рівень безпеки та легалізує заробіток водіїв.

Так вважає голова з розвитку Uber в Центральній і Східній Європі Георгій Соколянський.

"Ми вітаємо будь-які прогресивні зміни, які надають гнучкі економічні можливості, сприяють високій якості обслуговування і створюють чітку основу для сучасної мобільності. Пасажири зможуть користуватися більш високими стандартами безпеки завдяки вимогам до перевірки минулого водіїв, технічним стандартам для автомобілів і обов'язковому страхуванню пасажира. Одночасно сотні тисяч водіїв зможуть легально заробляти на життя, роблячи фінансовий внесок в суспільство", - зазначив він.

Соколянський окремо підкреслив, що попри появу нових популярних сервісів, таких як Uber, український сектор таксі та перевезень страждає від застарілого законодавства, надмірно обтяжливих ліцензійних зобов'язань, непрозорості та відсутності стандартів якості та безпеки.

"Таким чином, проєкт реформи дає унікальний шанс модернізувати та лібералізувати сектор, оскільки він полегшить доступ водіїв до гнучких економічних можливостей, наприклад, за допомогою простого ліцензування дозволить владі створити справедливе конкурентне середовище і дозволить мати більш прозоре уявлення про ринок, учасників та дотримання ними правил роботи", - розповів Соколянський.

Представник Uber впевнений, що запропонована реформа таксі дозволяє уряду налагодити оподаткування галузі, сприятиме розвитку національної економіки, а також дозволить повсюдно впроваджувати в містах сучасні форми мобільності, наприклад, через цифрові платформи та служби короткострокової оренди автомобіля.



Соколянський додав, що з огляду на ліберальний характер реформи, в Uber не очікують зростання ціни на послуги таксі.