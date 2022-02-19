Реформа шкільного харчування: Зеленська представила нове меню

17:18 24 травень Київ, Україна

З 1 вересня у всіх шкільних їдальнях України з'явиться нове меню з 160 страв, в якому максимально збільшено кількість фруктів, м'яса і зменшено кількість солі.



Про це на презентації оновленого меню для їдалень закладів середньої загальної освіти розповіла Олена Зеленська.

"Я - мама, і мені не байдуже, що їдять мої діти і діти інших громадян в школі. Дійсно, ми не можемо проконтролювати, чим харчуються діти в школі, коли ми їх не бачимо... Вдень багато дітей взагалі не харчуються, тому що їжа (в шкільній їдальні - ред.) несмачна, холодна... Ми повинні зосередитися на головних напрямках реформи шкільного харчування", - сказала Олена Зеленська.

Оновлене меню розраховане на чотири тижні, воно включає 160 страв, серед яких традиційні українські страви, популярні страви різних кухонь світу, а також безглютенові позиції. Крім того, збільшено кількість фруктів і м'яса в раціоні.

Як додав на презентації міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, в новому меню буде зменшено кількість солі у стравах. За його словами, це буде відбуватися поетапно. Також в навчальних закладах не будуть представлені в меню перероблені, консервовані м'ясні вироби.

Такі зміни до підходів в харчуванні, за словами міністра, дозволять поступово змінити харчові звички, в тому числі і в сім'ях, а також в майбутньому позитивно вплинути на профілактику різних захворювань, зокрема, гіпертонічної хвороби.



Олена Зеленська розповіла, що для запуску реформи шкільного харчування в 2020 році було проведено дослідження в 500 школах. Як з'ясувалося, в 91% шкільних їдалень в місті і 98% шкільних їдалень в сільській місцевості не перевіряють калорійність страв, 52% шкіл в селах і 40% шкіл в містах не мають належного приміщення та обладнання для їдалень, 25% шкіл не проводять контроль температури тих страв, які отримують діти.



Лише 15% шкіл в сільській місцевості, і 36% шкіл в містах здатні забезпечити для дітей дієтичне харчування.



У 2020 році було проведено поліпшення матеріально-технічної бази шкільного харчування, на що було виділено 400 тис. грн субвенції для шкіл. Завдяки цьому була проведена модернізація харчоблоків в 1809 закладах середньої освіти.