Реформа шкільного харчування: Зеленська представила нове меню

З 1 вересня у всіх шкільних їдальнях України з'явиться нове меню з 160 страв, в якому максимально збільшено кількість фруктів, м'яса і зменшено кількість солі.
Про це на презентації оновленого меню для їдалень закладів середньої загальної освіти розповіла Олена Зеленська.
Оновлене меню розраховане на чотири тижні, воно включає 160 страв, серед яких традиційні українські страви, популярні страви різних кухонь світу, а також безглютенові позиції. Крім того, збільшено кількість фруктів і м'яса в раціоні.
Як додав на презентації міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, в новому меню буде зменшено кількість солі у стравах. За його словами, це буде відбуватися поетапно. Також в навчальних закладах не будуть представлені в меню перероблені, консервовані м'ясні вироби.
Такі зміни до підходів в харчуванні, за словами міністра, дозволять поступово змінити харчові звички, в тому числі і в сім'ях, а також в майбутньому позитивно вплинути на профілактику різних захворювань, зокрема, гіпертонічної хвороби.
Олена Зеленська розповіла, що для запуску реформи шкільного харчування в 2020 році було проведено дослідження в 500 школах. Як з'ясувалося, в 91% шкільних їдалень в місті і 98% шкільних їдалень в сільській місцевості не перевіряють калорійність страв, 52% шкіл в селах і 40% шкіл в містах не мають належного приміщення та обладнання для їдалень, 25% шкіл не проводять контроль температури тих страв, які отримують діти.
Лише 15% шкіл в сільській місцевості, і 36% шкіл в містах здатні забезпечити для дітей дієтичне харчування.
У 2020 році було проведено поліпшення матеріально-технічної бази шкільного харчування, на що було виділено 400 тис. грн субвенції для шкіл. Завдяки цьому була проведена модернізація харчоблоків в 1809 закладах середньої освіти.
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