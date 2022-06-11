Реакція президента Зеленського на смертні вироки для британців у ОРДЛО

09:15 11 червня Київ, Україна

У п'ятницю, 10 червня, президент України Володимир Зеленський провів бесіду зі студентами та професорами Universities of Oxford, Cambridge and London та інших провідних навчальних закладів Великої Британії.. У розмові він заявив, що "вирок" до страти в ОРДЛО громадян Великобританії повинен спонукати країни Європи об'єднатися і діяти рішучіше.

Відповідаючи на запитання, чи має, на його думку, Великобританія після цього випадку діяти потужніше, Зеленський сказав, що ця країна та її прем'єр-міністр Борис Джонсон із самого початку потужно підтримують Україну.

"Мені здається, навпаки, це той випадок, який наголошує, що Європа і весь світ і ті країни-скептики, ті країни, умовні пацифісти у відносинах з Росії, які з ними постійно шукають, як знайти такий настрій у розмові, щоб не похитнути будь-які бізнес-відносини - це для таких країн дуже потужний і небезпечний сигнал, що росія так діє по відношенню до будь-яких громадян будь-якої держави. Мені здається, після таких випадків країни Європи мають об'єднатися та діяти потужно, та засуджувати діями, а не словами”.

Також під час спілкування зі студентами Зеленський зазначив, що росія має фобію свободи і хоче стерти всі асоціації про Україну, окрім війни.

"Мета війни для Росії - стерти нашу історію, стерти нашу державність, нашу ідентичність, заперечувати наше існування як таке", - сказав він. "Сказати, що нас не було ніколи. Що ми – штучно створений народ, наче ми не люди, а сорт рослин чи вид тварин. Знецінити нашу культуру, принизити нашу мову, накреслити наше мистецтво. Наших музикантів, письменників, філософів, науковців, конструкторів, винахідників, усіх великих правителів та всіх великих воїнів Київської Русі, Запорізької Січі, які були, які є та які будуть”, - додав Зеленський. Щодо того, чому Росія робить це, він сказав: "Тому що має глобальну фобію на державному рівні. Це фобія волі. Для них це незнайома, невідома, а тому дуже страшна сила. Навіть якщо свобода не в них, а в сусідній країні. Свобода поряд. Для Росії це небезпечно близько. Вона хоче це знищити. Але вона програє. Ми воюємо за своє майбутнє, вони – за чуже минуле”.

Нагадаємо, Зеленський закликав демократичні країни підтримати Україну не лише на словах, а й насправді щодо її євроінтеграції.