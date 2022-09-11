Реакція партії "Голос" на догляд Вакарчука

20:22 11 червня Київ, Україна

"Святослав Вакарчук закінчив свою політичну місію і зробив все, що від нього вимагалося, тому його бажання скласти мандат виглядає логічним" - лідер партії "Голос" Кіра Рудик



За її словами, побачивши активні дії Голоси на вимогу відставки глави МВС Арсена Авакова та інші акції партії, Вакарчук заявив, що впевнений у здатності Рудик впорається з роллю глави партії.



«Я б воліла, щоб інші лідери, які вже віджили своє, могли б вчинити так само», - заявила вона.



Рудик відзначила, що ставиться з розумінням до слів Вакарчука про те, що для подальшої політичної діяльності йому не потрібно бути в парламенті.



«Це вчинок унікальний в українській політиці, коли один з партійних лідерів не тримається за кермо, а спокійно каже: я зробив те, що повинен був зробити, а тепер потрібно займатися політикою по-іншому», - підкреслила вона.