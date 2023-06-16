Реакція Ломаченка на програш від Хейні: "Всі бачили, що сталося"

Зазнавши невдачі у відповідальному протистоянні, Василь Ломаченко не зміг стримати емоцій після бою та розплакався. Боксер із українським паспортом не захотів обговорювати заслуженість перемоги свого опонента, але натякнув на спірність такого суддівського рішення.

"По-перше, я хочу подякувати своєму богу Ісусу Христу. І вам, хто прийшов нас підтримати. Велике дякую.

Чи відчуваю я, що заслужив стати абсолютним чемпіоном? Я не хочу говорити про це. Усі бачили, що сталося сьогодні. Думаю, я показав, що можу залишатись у боксі, я в хорошій формі. Побачимось наступного разу.

У мене вкрали мрію стати абсолютним чемпіоном? Я не можу говорити про це. Це просто незручний момент. Все було у рамках правил, усе було чисто.

Перед боєм я думав, що Хейні буде краще. Він топовий, добрий боксер, але не боєць pound-for-pound", - сказав Ломаченко.