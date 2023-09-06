12:28 11 серпня Київ, Україна

Розривати шлюб під час вагітності та протягом року після народження дитини дозволили в Україні. За відповідний законопроєкт за основу та з доопрацюваннями проголосували 232 депутати.

Про це повідомляє нардеп Ярослав Железняк.



Автори законопроєкту пропонують внести зміни до статей 110 та 111 Сімейного кодексу. Вони посилаються на принцип добровільності шлюбу (стаття 24 Сімейного кодексу), що передбачає вільну волю та одруження, та на подальше перебування у шлюбі. Також обмеження суперечить Конвенції про захист прав людини у 1950 році та практиці Європейського суду з прав людини.



Крім того, можливість розірвати шлюб якомога раніше важлива для сімей, де відбувається домашнє насильство, кажуть ініціатори законопроєкту. Відповідно до статті 111 Сімейного кодексу, суд має вжити заходів щодо примирення подружжя, але тільки якщо це не суперечить моральним засадам суспільства. Водночас домашнє посилання є не лише аморальною, а й протиправною поведінкою, пишуть депутати.



Раніше розривати шлюб під час вагітності та протягом року після народження дитини можна було лише тоді, коли один із подружжя вчинив протиправну поведінку з ознаками кримінального правопорушення щодо іншої людини.