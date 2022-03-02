Зруйновано будівлю профтехучилища у Василькові

У Василькові зруйновано будівлю професійного училища. Повідомляється, що вона постраждала внаслідок ракетного удару.
«Дуже прикро. Ми щойно зробили сучасний ремонт, нові круті навчальні місця для дітей з усієї Київської області. Але нічого, відбудуємо, у нас же будівельники навчаються», — каже директор профтехучилища у Василькові, яке знищила російська ракета.
В училищі освоювали майбутні спеціальності 300 дітей із усієї Київської області.
Тут проходили навчання майбутні перукарі, будівельники, кухарі.
Вночі 27 лютого, коли атакували Васильківський аеродром, сюди потрапила ракета. У гуртожитку училища спали 18 дітей. Усі вони вижили.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі