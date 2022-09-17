Зруйнований драмтеатр Маріуполя прикрили портретами Гоголя та Шевченка

У Маріуполі навколо фасадів розбомбленого драмтеатру російські окупанти встановили ліси, а на загороджувальній сітці надрукували портрети російських письменників та з ними Тараса Шевченка.. Про це у Telegram повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, опублікувавши фото.

На фото видно, що на загороджувальній конструкції окупанти надрукували портрети таких російських класиків, як Олександр Пушкін та Лев Толстой, а з ними українця за походженням Миколи Гоголя і навіть найвідомішого українського поета Тараса Шевченка.

«Росія повністю підхопила тактику культурної окупації та деукраїнізації Радянського Союзу. Незважаючи на публічно оголошену денацифікацію, вивезені українські книги та підручники, спроби реального викорінення української ідентичності показово дати притулок Шевченку поруч із російськими авторами. Тими, на творах яких росло не одне покоління російських вбивць. Навіщо це? Щоб вдати, що вони "піклуються про український народ"», – написав Петро Андрющенко.

На думку Андрющенка, це знущання з українців і спроба знову нав'язати неповноцінність.

Нагадаємо, росіяни нещодавно розпочали поспішну реконструкцію Маріупольського драмтеатру, щоб приховати свій черговий військовий злочин – свідоме бомбардування театру в момент, коли там переховувалися сотні людей.