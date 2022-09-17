Зруйнований драмтеатр Маріуполя прикрили портретами Гоголя та Шевченка

У Маріуполі навколо фасадів розбомбленого драмтеатру російські окупанти встановили ліси, а на загороджувальній сітці надрукували портрети російських письменників та з ними Тараса Шевченка.. Про це у Telegram повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, опублікувавши фото.
На фото видно, що на загороджувальній конструкції окупанти надрукували портрети таких російських класиків, як Олександр Пушкін та Лев Толстой, а з ними українця за походженням Миколи Гоголя і навіть найвідомішого українського поета Тараса Шевченка.
На думку Андрющенка, це знущання з українців і спроба знову нав'язати неповноцінність.
Нагадаємо, росіяни нещодавно розпочали поспішну реконструкцію Маріупольського драмтеатру, щоб приховати свій черговий військовий злочин – свідоме бомбардування театру в момент, коли там переховувалися сотні людей.
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