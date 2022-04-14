Зруйновані університети Маріуполя відкриються у Києві та Дніпрі

17:36 14 квітня Київ, Україна

Два зруйновані маріупольські університети продовжать роботу в інших містах. Про це повідомляють у адміністраціях навчальних закладів.



Маріупольський державний університет тимчасово переміщається до Києва, а Приазовський державний технічний університет – до Дніпра.



Освітній процес студенти та викладачі Маріупольського державного університету продовжать на базі Київського національного університету будівництва та архітектури.



"Зараз ми прагнемо зберегти наших викладачів, студентів та наукову базу, щоб після повного звільнення повернутися до рідного міста. На базі університету разом із міською владою Маріуполя плануємо розгорнути великий центр допомоги нашим землякам. Мрія про мирний та відновлений Маріуполь продовжує жити у серцях маріупольців. Віримо, що так буде”, – наголосив ректор університету Микола Трофименко.



Відомо, що всі навчальні корпуси Маріупольського державного університету зазнали значних руйнувань внаслідок ворожих обстрілів.



Приазовський державний технічний університет розташований на базі Національного технічного університету Дніпровської політехніки.



"Незважаючи на значні руйнування навчальних корпусів, наш університет продовжує працювати, оскільки головне не стіни, а люди!" – повідомляють у виші.