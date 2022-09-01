Дозволити виїзд за кордон тим, хто не підлягає мобілізації – Міноборони

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний звернувся до Міноборони України з проханням дозволити виїжджати за кордон студентам ВНЗ. Про це у п'ятницю, 12 серпня, повідомила нардеп Юлія Гришина.
Парламентарій висловила подяку Генштабу ЗСУ за увагу до проблеми та готовність її вирішити та зазначила, що далі рішення за міністром оборони Олексієм Резніковим.
Нагадаємо, 15 червня в Україні почав діяти закон, згідно з яким від мобілізації звільнено студентів та педагогів професійно-технічних училищ.
Тим часом напередодні президент Володимир Зеленський зареєстрував у Верховній Раді законопроєкти щодо продовження термінів воєнного стану та загальної мобілізації.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі