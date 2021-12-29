Розчарування 2021 року та надії, з якими українці йдуть у 2022 рік – результати опитування

Фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова з 17 по 22 грудня 2021 року у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей, провів опитування, із залученням 2018 респондентів у віці від 18 років.
Респондентів запитували, зокрема, про розчарування та людину року, а також про надії на наступний рік.
Політик року та розчарування 2021 року
За даними опитування, звання політика року отримав президент Володимир Зеленський, таку думку висловили 17% опитаних. На другому місці Петро Порошенко та Дмитро Разумков з результатом 8,1% та 8%.
Крім того, Володимир Зеленський отримав ще й звання розчарування 2021 року – так відповіли 45% респондентів (цього року показник президента суттєво зріс – торік у нього було 28%). Також виросли показники у Петра Порошенка, зараз розчаруванням року його називають 8,5%, а Дмитра Разумкова – 3%.
Крім того, в обидва списки потрапили також Юлія Тимошенко, Віктор Медведчук та Віталій Кличко.
Розчаруванням року стали Микола Тищенко, Ілля Кива та Денис Шмигаль. Ще 3% респондентів відповіли, що їх розчарували усі політики.
"Звання "розчарування року" не завжди отримували політики, які мали хороші показники, але протягом року втратили підтримку. Серед електорату Петра Порошенка 69% назвали Зеленського розчаруванням, бо вони не підтримували чинного президента. Часто люди називають розчаруванням того, кого вони ніколи не любили. "Політик року" також присуджували з огляду на те, за кого респонденти планували голосувати в майбутньому”, - пояснив заступник директора соціологічної служби Центру Разумкова Михайло Міщенко.
Символ - людина року
Звання "символ-людина 2021 року" отримав також Володимир Зеленський - 8,5%. Далі друге місце розділили кілька осіб – Петро Порошенко (3,6%), Дмитро Разумков (3,3%), Ангела Меркель – (3,1%), Ілон Маск – (3%).
Також серед символів 2021 – Юлія Тимошенко, Дмитро Гордон та Євген Мураєв. Щодо Дмитра Гордона, то Юрій Косміна зазначив, що для нього особисто журналіст також став певним відкриттям, враховуючи, як за короткий час він став обговорюваною та важливою персоною в українському дискурсі без прямої участі у політичному житті країни.
Третє місце у званні "людина-символ року" у Джо Байдена, таку думку висловили 2,7% опитаних.
Також серед людей, за яких проголосувало понад 1% респондентів, є і Володимир Путін – таку відповідь дали 1,1% респондентів. Модератор пресконференції Петро Бурковський зазначив, що кількості людей, які вважають Путіна людиною року, замало, щоб робити припущення, що спричинило такий вибір - гумор, щира впевненість чи прояв ненависті.
Емоції та почуття майбутнього українців 2021 року
Найбільш оптимістично налаштовані щодо майбутнього жителі східних регіонів, незважаючи на близькість до бойових дій – 31%. Менше ж бачать надії в майбутньому жителі півдня, 19% відчувають безвихідь. Починаючи з 2019 року, оптимізм та радість серед українців знижуються, а тривога та страх зростають.
Більшість відповіли, що були щасливими у 2021 році, хоча й частка таких відповідей зменшилася порівняно з 2019 роком.
При цьому українці зустрічають 2022 рік здебільшого з почуттям надії - 43%. Тривогу відчуває 34% опитаних. Олексій Гарань зазначив, що схожі результати були й у 2014 році, коли люди часто відповідали наприкінці року, що мають переважно надію у майбутньому, незважаючи на окупацію Криму, війну на Донбасі та Революцію Гідності.
За словами фахівця, "люди просто були раді, що країна не впала", таку саму ситуацію спостерігаємо і зараз у зв'язку з політичними подіями та рішеннями влади.
Позитивні події, які найбільше траплялися з українцями у 2021 році
Респондентів запитували, зокрема, про розчарування та людину року, а також про надії на наступний рік.
Політик року та розчарування 2021 року
За даними опитування, звання політика року отримав президент Володимир Зеленський, таку думку висловили 17% опитаних. На другому місці Петро Порошенко та Дмитро Разумков з результатом 8,1% та 8%.
Крім того, Володимир Зеленський отримав ще й звання розчарування 2021 року – так відповіли 45% респондентів (цього року показник президента суттєво зріс – торік у нього було 28%). Також виросли показники у Петра Порошенка, зараз розчаруванням року його називають 8,5%, а Дмитра Разумкова – 3%.
Крім того, в обидва списки потрапили також Юлія Тимошенко, Віктор Медведчук та Віталій Кличко.
Розчаруванням року стали Микола Тищенко, Ілля Кива та Денис Шмигаль. Ще 3% респондентів відповіли, що їх розчарували усі політики.
"Звання "розчарування року" не завжди отримували політики, які мали хороші показники, але протягом року втратили підтримку. Серед електорату Петра Порошенка 69% назвали Зеленського розчаруванням, бо вони не підтримували чинного президента. Часто люди називають розчаруванням того, кого вони ніколи не любили. "Політик року" також присуджували з огляду на те, за кого респонденти планували голосувати в майбутньому”, - пояснив заступник директора соціологічної служби Центру Разумкова Михайло Міщенко.
Символ - людина року
Звання "символ-людина 2021 року" отримав також Володимир Зеленський - 8,5%. Далі друге місце розділили кілька осіб – Петро Порошенко (3,6%), Дмитро Разумков (3,3%), Ангела Меркель – (3,1%), Ілон Маск – (3%).
Також серед символів 2021 – Юлія Тимошенко, Дмитро Гордон та Євген Мураєв. Щодо Дмитра Гордона, то Юрій Косміна зазначив, що для нього особисто журналіст також став певним відкриттям, враховуючи, як за короткий час він став обговорюваною та важливою персоною в українському дискурсі без прямої участі у політичному житті країни.
Третє місце у званні "людина-символ року" у Джо Байдена, таку думку висловили 2,7% опитаних.
Також серед людей, за яких проголосувало понад 1% респондентів, є і Володимир Путін – таку відповідь дали 1,1% респондентів. Модератор пресконференції Петро Бурковський зазначив, що кількості людей, які вважають Путіна людиною року, замало, щоб робити припущення, що спричинило такий вибір - гумор, щира впевненість чи прояв ненависті.
Емоції та почуття майбутнього українців 2021 року
Найбільш оптимістично налаштовані щодо майбутнього жителі східних регіонів, незважаючи на близькість до бойових дій – 31%. Менше ж бачать надії в майбутньому жителі півдня, 19% відчувають безвихідь. Починаючи з 2019 року, оптимізм та радість серед українців знижуються, а тривога та страх зростають.
Більшість відповіли, що були щасливими у 2021 році, хоча й частка таких відповідей зменшилася порівняно з 2019 роком.
При цьому українці зустрічають 2022 рік здебільшого з почуттям надії - 43%. Тривогу відчуває 34% опитаних. Олексій Гарань зазначив, що схожі результати були й у 2014 році, коли люди часто відповідали наприкінці року, що мають переважно надію у майбутньому, незважаючи на окупацію Криму, війну на Донбасі та Революцію Гідності.
За словами фахівця, "люди просто були раді, що країна не впала", таку саму ситуацію спостерігаємо і зараз у зв'язку з політичними подіями та рішеннями влади.
Позитивні події, які найбільше траплялися з українцями у 2021 році
- Значні життєві успіхи рідних
- Досягнення успіхів у роботі/навченні/творчості
- Гарна, цікава подорож (в Україні чи за кордоном)
- Крім того, українці називали одужання від тяжкої хвороби, нове кохання та кращу нову роботу.
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