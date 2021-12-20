Розбіжності в поглядах членів саміту ЄС на благодійність

У перший же день початку саміту Європейського Союзу в Брюсселі, між його учасниками виникли розбіжності з питання надання безоплатної допомоги тим державам ЄС, які більше за інших постраждали від пандемії СОVID-19. За повідомленням агентства AFP, планам Брюсселя виділити 500 мільярдів євро з пакету в обсязі 750 мільярдів на основі безоплатної субсидії протистоять, головним чином, Австрія і Нідерланди.

Дипломати повідомили про "складній фазі переговорів" і про "жорсткої і не дуже конструктивною" позиції глави нідерландського уряду Марка Рютте. Канцлер ФРН Ангела Меркель не виключила, що сторони не дійдуть згоди і в другій, заключний день саміту.

"Зрозуміло, ми хочемо бути солідарними, але нам слід враховувати інтереси австрійських платників податків", - підкреслив федеральний канцлер Австрії Себастьян Курц.

Представники Нідерландів пропонують пов'язати надання допомоги з проведенням в постраждалих країнах реформ, з чим не згодні Італія і Іспанія.

Крім пакету допомоги учасники саміту обговорюють бюджет ЄС на 2021-2027 роки, який складе 1,074 трильйона євро.

Саміт проходить за підвищених заходів епідеміологічної безпеки. На ньому діють заборону на рукостискання і обов'язок носити маски, якщо соціальну дистанцію дотриматися неможливо. У той же час, як повідомляє кореспондент DW, цих правил дотримуються не всі політики.