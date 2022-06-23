Розмінувати Київщину відправлять робопса

19:03 23 червня Київ, Україна

Армія США погодилася надати одного зі своїх двох роботизованих собак, щоб допомогти американській некомерційній організації розмінувати Україну.



Про це повідомляє Foreign Policy Magazine.



Журналістам про виділення робота розповіла людина, знайома з рішенням.



Робота-собаку, створеного компанією Boston Dynamics, використовуватимуть для очищення від мін та касетних боєприпасів поблизу Києва. Минулі випробування показали, що робот впорається з невеликими летючими снарядами, подібними до тих, які залишили російські військові в Україні.



"Пес" перетягуватиме боєприпаси, що не розірвалися, в місця, де зберігаються інші боєприпаси, і це дозволить безпечно підривати їх далеко від цивільного населення. Орієнтовно підривати, не наражаючи на небезпеку людей, можуть партії до 50-100 снарядів.



Компанія Boston Dynamics не прокоментувала конкретну передачу робота, проте директор з маркетингу та комунікацій компанії Ніколас Ноель в електронному листі журналістам зазначив, що робот-пес є ефективним інструментом для захисту людей від небезпеки та часто використовується для перевірки потенційно небезпечних матеріалів із безпечної відстані.



Нагадаємо, що зараз в Україні розмінували понад 2 мільйони гектарів території, проте всього в результаті російської агресії 30 мільйонів гектарів землі потребують розмінування. Тривати це може, зважаючи на міжнародний досвід, від 5 до 10 років.



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