Розширено список громадян для набуття статусу учасника бойових дій

16:38 24 жовтня Київ, Україна

Кабінет Міністрів України розширив список осіб для набуття статусу учасника бойових дій. Про це повідомляє Міністерство оборони України.



Внесеними змінами передбачається приведення Постанови від 20 серпня 2014 року у відповідність до оновленого законодавства України та забезпечення захисту прав і свобод військовослужбовців та представників інших Сил безпеки та оборони, які приймали та беруть участь у захисті України від рф.



Визначено процедуру надання та позбавлення статусу учасника бойових дій для осіб, які брали безпосередню участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку із військовою агресією рф проти України.



Завдяки внесеним змінам, зазначена категорія осіб зможе користуватися пільгами та гарантіями, визначеними чинним законодавством, зокрема, законом України Про статус ветеранів війни, гарантіями їхнього соціального захисту.