Розкрито таємниці виробництва харчових продуктів

У споживачів з'явилася унікальна можливість за одну хвилину побачити на власні очі, як і де створюються продукти, які щодня купуються в магазинах.

В Україні відбулася споживча революція - тепер кожен може побачити, як виробляються харчові продукти. У минуле відходять поняття - закрите виробництво, секретні цехи.

Одним з перших продуктів, чиє виробництво стало відкритим для людей, стала докторська ковбаса.Це означає, що виробництво одного з найбільш міфологізованих продуктів - більше не таємне. Разом з докторською ковбасою українці можуть бачити за допомогою національного проєктустворення інших продуктів, список яких буде весь час розширюватися.