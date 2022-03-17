Розкрито таємниці виробництва харчових продуктів

10:50 21 жовтня Київ, Україна

У споживачів з'явилася унікальна можливість за одну хвилину побачити на власні очі, як і де створюються продукти, які щодня купуються в магазинах.

 В Україні відбулася споживча революція - тепер кожен може побачити, як виробляються харчові продукти. У минуле відходять поняття - закрите виробництво, секретні цехи.

Одним з перших продуктів, чиє виробництво стало відкритим для людей, стала докторська ковбаса.

Це означає, що виробництво одного з найбільш міфологізованих продуктів - більше не таємне. Разом з докторською ковбасою українці можуть бачити за допомогою національного проєкту Virobnik.ua створення інших продуктів, список яких буде весь час розширюватися.
"Ми зробили те, що повинно було бути зроблено відразу після розпаду Радянського Союзу. Виробництва відкрили свої двері людям. Поняття "закрите виробництво", "секретні цехи" з цього моменту починають відходити в минуле. Тепер, купуючи харчові продукти, ви можете не відчувати стрес і не мучитися питанням - «З чого це зроблено?», «Чи не бігають там пацюки?»"-, розповів ідейний натхненник проєкту Віталій Єрмак.