Рашисти вбили щонайменше 453 дітей в Україні — Офіс Генпрокурора

11:04 06 січня Київ, Україна

Внаслідок російського вторгнення в Україну загинули щонайменше 453 дитини, ще 877 отримали поранення.



Про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора.

"Станом на ранок 6 січня 2023 року понад 1330 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії росії. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 453 дитини загинули та понад 877 отримали поранення різного ступеня тяжкості", — йдеться у повідомленні.

Зокрема, 5 січня у м. Берислав Херсонської області внаслідок російських обстрілів та влучання снаряда у житловий будинок загинула родина разом із 12-річним сином.



За даними ОГПУ, найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 429, Харківській – 268, Київській – 117, Херсонській – 83, Миколаївській – 81, Запорізькій – 81, Чернігівській – 68, Луганській – 65, та Дніпропетровській – 40. Бомбардування та обстріли збройними силами росії пошкодили 3126 навчальних закладів, 337 з них зруйновано повністю.



В ОГПУ нагадали, що наведені дані не є остаточними. Продовжується робота щодо їхнього встановлення у місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.