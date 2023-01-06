Рашисти вбили щонайменше 453 дітей в Україні — Офіс Генпрокурора

Внаслідок російського вторгнення в Україну загинули щонайменше 453 дитини, ще 877 отримали поранення.
Про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора.
Про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора.
Зокрема, 5 січня у м. Берислав Херсонської області внаслідок російських обстрілів та влучання снаряда у житловий будинок загинула родина разом із 12-річним сином.
За даними ОГПУ, найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 429, Харківській – 268, Київській – 117, Херсонській – 83, Миколаївській – 81, Запорізькій – 81, Чернігівській – 68, Луганській – 65, та Дніпропетровській – 40. Бомбардування та обстріли збройними силами росії пошкодили 3126 навчальних закладів, 337 з них зруйновано повністю.
В ОГПУ нагадали, що наведені дані не є остаточними. Продовжується робота щодо їхнього встановлення у місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
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