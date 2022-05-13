Рашисти пропускають через фільтраційні табори тисячі українців, намагаючись створити більш податливе населення

16:37 13 травня Київ, Україна

Окупанти розробили план «створення більш піддатливого населення» у захоплених російськими військами регіонах України.



Про це заявив посол США в Організації з безпеки та співробітництва у Європі (ОБСЄ) Майкл Карпентер, передає CBS.



"Москва відправила "щонайменше кілька тисяч" українців у так звані "фільтраційні табори" і перемістила "ще щонайменше десятки тисяч" до росії або підконтрольні їй території", - сказав Карпентер.



Він пояснив, що так російська влада намагається залишити у захоплених регіонах України більш лояльне населення.



«Численні свідчення вказують на те, що «фільтрація» супроводжується побиттям та тортурами, в ході яких визначають, чи зберегли вони найменшу вірність українській державі. Згідно з цими повідомленнями, ті, хто, як вважається, залишився їй вірним, передаються в так звану „Донецьку Народну Республіку“, де на них чекає незавидна доля», — розповів Карпентер.



Карпентер процитував того, хто вижив після допитів, який сказав, що тих, хто не пройшов процес «фільтрації», розстрілювали. Посол також послався на супутникові знімки, де видно деякі з цих імпровізованих таборів.



«Окупанти фотографують жертв з різних ракурсів, знімають відбитки пальців та оглядають їх на наявність татуювань, перевіряють їхні мобільні телефони та завантажують їхні контакти та дані на пристрої, а також записують їхні біографічні дані до різних баз даних. Дехто повідомляє, що їх допитували російські спецслужби. У деяких випадках російські солдати конфіскували паспорти, документи, що засвідчують особу, стільникові телефони», - розповів американський посол.



"Як добре відомо росії, насильницьке переміщення або переміщення цивільних осіб суперечить міжнародному гуманітарному праву, але, як ми бачили, кремль ставиться до міжнародного права з повною зневагою", - додав він.



Карпентер також стверджує, що російські сили зміщують виборних посадових осіб із місцевих посад. Українських чиновників викрадають, допитують, а іноді вбивають.



«На їхнє місце росія підставляє своїх маріонеток, які, як і їхні колеги в так званих Донецькій та Луганській „народних республіках“, діють у стилі місцевої мафії, спираючись на насильство та терор», — сказав Карпентер.



Він розповів, що США особливо стурбовані Херсоном, де, як повідомляється, росія встановила проросійську «маріонеткову адміністрацію» і зобов'язала використати російський рубль як валюту.