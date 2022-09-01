Рашисти примусово мобілізували половину чоловічого населення Луганщини

18:16 24 серпня Київ, Україна

На тимчасово окупованій Луганщині під примусову мобілізацію до військ окупантів потрапили вже 55% чоловіків.



Про це розповіла віцепрем’єр-міністр Ірина Верещук під час національного телемарафону.



Примусово мобілізованих Верещук назвала гарматним м'ясом і зазначила, що тим, які залишилися, слід якнайшвидше залишити окуповані території, адже до лав ворожих військ залучають уже й неповнолітніх.

“Уже 55% чоловічого населення квазіутворення "ЛНР" стали гарматним м'ясом. Про це говорять у них усередині, ми це знаємо з повідомлення нашої розвідки. Це щонайменше 55%, і цей процес триває… Навіть 16-річних дітей теж залучають: ті будуть підносити снаряди, ті будуть "поварьонок на їдальнях" – я зараз цитую їхнє перехоплення, бо знаю, володію інформацією. Навіть 65-річних насильно заганяють, знаючи, що багато років вони не тримали зброю і не вміють користуватися і точно при перших зіткненнях загинуть”, – каже віцепрем'єр.

Влітку правозахисники почали фіксувати активізацію нової хвилі примусової мобілізації на окупованих територіях Донбасу та Луганської області. Чоловіки, які здалися в полон, розповідали, що бойовики вдаються до різних методів, щоб шукати ухилянтів, наприклад, за словами одного з полонених, влаштовують виток газу в будинках, щоб упіймати чоловіків, які вийдуть на вулицю.



Через примусову мобілізацію в Луганській області деякі шахти перебувають на межі закриття. За час проведення примусової мобілізації в ОРДЛО, яка почалася незадовго до повномасштабного вторгнення, бойовики встигли підняти вік з 55 до 65 років, які насильно забираються на війну. Загалом їхню кількість оцінюють у понад сто тисяч осіб, а ще майже 18 тисяч могли загинути.



Нагадаємо, що примусова мобілізація є воєнним злочином. Міністр оборони Олексій Резніков раніше закликав мешканців окупованих територій уникати її, а якщо це неможливо, намагатися якнайшвидше скласти зброю. В інструкціях зі здачі в полон зазначали, що солдати, які здалися або потрапили в полон, не будуть засуджені за сам факт служби в окупаційній армії.



Водночас, згідно з національним законодавством, тих чоловіків, які добровільно прийняли лави ворога, в Україні можуть судити за державну зраду, міжнародне гуманітарне право цього не забороняє. Якщо ж чоловіка з окупованих територій мобілізували примусово, то насамперед його слід розглядати як постраждалого від військового злочину за статтею 438 КК (“Порушення законів та звичаїв війни”).