Ракети РФ зруйнували будівлю обласного Управління поліції у Харкові

10:38 02 березень Київ, Україна

Харків продовжує мужньо стояти під потужним та ударами ворожих ракет. Як повідомив радник голови МВС України Антон Геращенко, у Харкові вранці в середу, 2 березня, було завдано удару по будівлі обласного Управління поліції.

Також, за його даними, розпочалася пожежа у будівлі соціологічного Факультету Національного Університету імені Каразіна, яка знаходилася через дорогу від будівлі УВС.

Нагадаємо, останні два дні Харків перебуває під масованим ракетним обстрілом із боку російських військових. Зокрема, напередодні увечері шість ракет прилетіли до танкового училища.. Про жертви цього удару поки що не повідомлялося.