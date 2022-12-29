Ракетний удар по Україні: ДПСУ попереджає про можливі проблеми у роботі пунктів пропуску на кордоні

12:55 29 грудня Київ, Україна

Станом на 10.00 29 грудня пункти пропуску на кордоні працювали у штатному режимі, повідомили у Держприкордонслужбі України (ДПСУ). У той самий час у зв'язку з ранковими ракетними ударами росії можливі перебої електропостачання, які відбиватимуться на роботі пунктів пропуску, попередили в ДПСУ.



Також можлива і нестабільна робота електронних систем контрольних служб через вимкнення електроенергії.



За даними прикордонників, станом на 10 ранку в черзі на виїзд до Польщі у всіх пунктах пропуску чекали від 20 до 80 автомобілів, а в'їзд в Україну - 90 у "Шегинях" та 30 легковиків в "Угринові".

“Пасажирські автобуси очікують на виїзд до сусідньої країни майже у всіх пунктах пропуску, черги досягають від 2 до 10 автобусів. На в'їзд до України у пунктах пропуску "Краківець" - 3 та у "Шегинях" - 10 автобусів", - повідомили у ДПСУ.

Стан черг з території суміжних держав можна простежити за посиланням

Вранці 29 грудня росія здійснила ракетну атаку по Україні. Зокрема, війська росії обстріляли Київ, Полтаву, Львів, Харків, Миколаїв. Загалом росія випустила близько 120 ракет.