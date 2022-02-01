Радіофобія стоїть на шляху розвитку мобільного зв'язку

У Міністерстві цифрової трансформації розповіли, що влада на місцях і комунальники всіляко перешкоджають встановленню станцій мобільного зв'язку.
Про це повідомила пресслужба Мінцифри у четвер, 17 вересня.
Як зазначили у відомстві, радіофобія все частіше стає на заваді розвитку мобільного зв'язку в Україні, не тільки через очікуваний стандарт 5G, а й через 4G, який вже став звичним для жителів великих міст і на який дуже чекають мешканці сільської місцевості.
Також у відомстві додали, що встановленню базової станції для міської клінічної лікарні перешкоджає керівництво Управління охорони здоров'я Івано-Франківської міської ради. Крім того, перешкоджає розвитку зв'язку на своїй території Центральна районна лікарня Києво-Святошинського району.
Міністерство також зазначає ряд випадків радіофобії в Маріуполі - там встановленню базових станцій перешкоджає міська рада, Державна судова адміністрація в Донецькій області та КП "Маріупольтепломережа".
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