Рада зареєструвала проєкт про скасування ДПА у 2021/2022 навчальному році. Документ

10:59 11 лютий Київ, Україна

Група народних депутатів (всього 38 осіб) пропонує звільнити від проходження державної підсумкової атестації (ДПА) учнів, які завершують здобуття повної загальної середньої освіти у 2021/2022 навчальному році.

Про це йдеться у законопроєкті, який 9 лютого було зареєстровано у Раді.



Автори законопроєкту пояснили, що через складну прогнозованість епідемічної ситуації, пов'язану з поширенням коронавірусної хвороби Covid-19, частина здобувачів повної загальної середньої освіти навчалася дистанційно.



Таким чином випускники навчальних закладів будуть за власним бажанням вибирати вид зрізу результатів навчання: або річну оцінку, або державну підсумкову атестацію, або зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО). Ці нововведення, на думку парламентаріїв, мають мінімізувати ризики захворювання на коронавірусну хворобу при оцінці результатів навчання учнів.



Зазначимо, петиція до президента про скасування цього року обов'язкової державної підсумкової атестації для учнів 4, 9 та 11 класів набрала обов'язкові для розгляду 25 тисяч підписів. Відповідну петицію №22/133870-еп зареєстровано 31 січня, автор – Петро Олександрович Пацалюк.