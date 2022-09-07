Рада ухвалила законопроєкт про громадське здоров'я. Що мається на увазі

11:46 07 вересня Київ, Україна





Виконання норм законопроєкту сприятиме: Верховна Рада у другому читанні ухвалила законопроєкт №4142 «Про систему громадського здоров'я». Проєкт закону дасть змогу створити комплексну систему громадського здоров'я.Виконання норм законопроєкту сприятиме:

запобіганню хворобам, зміцненню здоров'я населення та збільшенню тривалості життя;

ефективному використанню коштів держбюджету для епідеміологічного нагляду, реагування на загрози та надзвичайні ситуації;

створенню національної мережі установ з контролю та профілактики хвороб;

створенню системи протидії біологічним загрозам.

Крім того, ухвалення такого закону є частиною зобов'язань України перед міжнародними партнерами, зокрема, Євросоюзом, Європейським співтовариством з атомної енергії, ООН.

«Це дуже важливо для України, адже за різними оцінками частка економічних видатків держави від передчасної смертності становить щонайменше 12,1 мільярда гривень. А найчастіше причиною смерті стають неінфекційні, інфекційні захворювання та травми», – кажуть у міністерстві.

Оновлена система передбачає заходи, які допоможуть українцям підвищити якість та тривалість життя. Наприклад, йдеться про:

маркування харчових продуктів,

напрацювання стратегії імунізації, зміцнення здоров'я та догляду за дітьми,

гарантування якісних та доступних медичних послуг.

Пріоритетом для України має стати профілактика хвороб. Такий підхід обрали європейські країни, кажуть у МОЗ, що «дозволило їм зробити суттєвий стрибок у сфері громадського здоров'я». Середня тривалість життя чоловіків там становить 72 роки, жінок – 80. В Україні ж чоловіки живуть у середньому 66 років, а жінки – 76 років.

«Наразі в Україні діє значна кількість нормативно-правових актів, що регулюють відносини між окремими складовими системи, однак єдиної нормативно визначеної системи громадського здоров'я в її класичному розумінні, здатної реагувати на виклики, немає. Щоб її побудувати, потрібно переглянути чинне законодавство та прийняти нові закони, які відповідатимуть поставленим цілям», – пояснюють у МОЗ.

Законопроєкт №4142 гарантує людям безпечні для здоров'я та життя харчові продукти, питну воду, довкілля, умови праці, навчання, виховання, побут, дозвілля, відпочинок. Водночас він зобов'язує громадян дбати про своє здоров'я, здоров'я та гігієнічне виховання дітей, не шкодити здоров'ю інших.