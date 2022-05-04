Рада пішла назустріч підприємцям: ФОПам виплатять разову допомогу 8 000 грн

Застраховані підприємці зможуть отримати разово по вісім тисяч гривень з бюджету країни. Про це йдеться в законопроєкті, який Верховна Рада схвалила сьогодні на засіданні.
За закон проголосували 297 депутатів.
Проєкт закону пропонує забезпечити в 2020-2021 роках коштом держбюджету виплати одноразової матеріальної допомоги застрахованим особам, які можуть втратити частину зарплати або доходу в разі введення додаткових обмежувальних протиепідемічних заходів.
Зокрема, передбачено виплату одноразової фінансової допомоги бізнесу для збереження робочих місць найманих працівників, а також одноразової компенсації витрат, понесених за сплату єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.
Держпідтримку суб'єкти малого та середнього підприємництва сфери громадського харчування зможуть отримати протягом терміну дії карантину та протягом шести місяців після його закінчення.
У той самий час для бізнесу, роботу якого призупинили через карантин, на період дії карантину та протягом одного місяця з дня його закінчення продовжується дія договорів оренди державного та комунального майна, термін дії яких закінчується в період дії карантину або обмежувальних заходів. Закон скасовує стягнення орендної плати за договорами оренди державного та комунального майна в період дії карантину або обмежувальних заходів для бізнесу, діяльність якого була заборонена в зазначений період.
Нарешті, на час карантину і після його закінчення не будуть припиняти дію і анулювати ліцензії на роздрібну торгівлю алкогольними напоями в разі несвоєчасної сплати ліцензіатами чергового платежу за ліцензії. До страхового стажу особи будуть включати період, протягом якого вона отримувала допомогу по частковому безробіттю, на період карантину через пандемію коронавірусу.
Проєкт закону пропонує забезпечити в 2020-2021 роках коштом держбюджету виплати одноразової матеріальної допомоги застрахованим особам, які можуть втратити частину зарплати або доходу в разі введення додаткових обмежувальних протиепідемічних заходів.
Зокрема, передбачено виплату одноразової фінансової допомоги бізнесу для збереження робочих місць найманих працівників, а також одноразової компенсації витрат, понесених за сплату єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.
Держпідтримку суб'єкти малого та середнього підприємництва сфери громадського харчування зможуть отримати протягом терміну дії карантину та протягом шести місяців після його закінчення.
У той самий час для бізнесу, роботу якого призупинили через карантин, на період дії карантину та протягом одного місяця з дня його закінчення продовжується дія договорів оренди державного та комунального майна, термін дії яких закінчується в період дії карантину або обмежувальних заходів. Закон скасовує стягнення орендної плати за договорами оренди державного та комунального майна в період дії карантину або обмежувальних заходів для бізнесу, діяльність якого була заборонена в зазначений період.
Нарешті, на час карантину і після його закінчення не будуть припиняти дію і анулювати ліцензії на роздрібну торгівлю алкогольними напоями в разі несвоєчасної сплати ліцензіатами чергового платежу за ліцензії. До страхового стажу особи будуть включати період, протягом якого вона отримувала допомогу по частковому безробіттю, на період карантину через пандемію коронавірусу.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі