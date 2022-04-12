Рада перейменувала День захисника України

15:53 14 липня Київ, Україна

З метою вшанування мужності і героїзму не тільки чоловіків, а й жінок, День захисника України перейменований.

Тепер 14 жовтня відзначатиметься День захисників і захисниць України.



Відповідний законопроєкт № 2325 "Про внесення змін до статті 73 Кодексу законів про працю України" підтримали 317 народних депутатів.



Автором законопроєкту №2325 є депутат від "Слуги народу" Марина Бардіна. За її словами, свято варто було перейменувати з метою вшанування мужності і героїзму не тільки чоловіків, а й жінок. За словами Бардіної, з відповідною ініціативою до неї з колегами звернулися жінки з Української асоціації представниць правоохоронних органів.

Як повідомлялося, починаючи з 14 жовтня 2014 року в Україні щорічно відзначається День захисника України. Це свято було встановлене указом президента України № 806/2014 від 14 жовтня 2014 року.