Працівників «Укрзалізниці» озброять газовими балончиками

Уряд хоче дозволити використання спецзасобів, а саме газові балончики, працівниками «Укрзалізниці» для самозахисту.
Про це сьогодні, 4 серпня, повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій.
Як відомо, в ніч на 1 серпня в поїзді Київ-Маріуполь чоловік напав на жінку, побив її і хотів зґвалтувати.
Після інциденту в Мінінфраструктури заявили, що необхідно розглянути можливість повернення поліції охорони в нічні поїзди УЗ.
Після інциденту в Мінінфраструктури заявили, що необхідно розглянути можливість повернення поліції охорони в нічні поїзди УЗ.
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