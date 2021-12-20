Працівників «Укрзалізниці» озброять газовими балончиками

14:41 04 серпень Київ, Україна

Уряд хоче дозволити використання спецзасобів, а саме газові балончики, працівниками «Укрзалізниці» для самозахисту.



Про це сьогодні, 4 серпня, повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій.

«Що стосується спецзасобів, я ініціював це питання. Я вважаю, що необхідно там мати хоча б газові балончики, розглядався такий варіант як шокери, він обговорювався досить активно, але не можуть працівники «Укрзалізниці» ними користуватися, тому що такі спецзасоби дозволені тільки поліцейським, а використовувати газовий балончик це краще, ніж не використовувати нічого взагалі », - заявив міністр.

Як відомо, в ніч на 1 серпня в поїзді Київ-Маріуполь чоловік напав на жінку, побив її і хотів зґвалтувати.



Після інциденту в Мінінфраструктури заявили, що необхідно розглянути можливість повернення поліції охорони в нічні поїзди УЗ.