Працівникам ЗАЕС, навіть колишнім, окупанти забороняють виїзд із міста - Федоров

09:27 17 жовтня Київ, Україна

З тимчасово окупованих територій Запорізької області не випускають фахівців, які працюють на Запорізькій АЕС. Більше того, росіяни не дають покинути регіон пенсіонерам, які раніше працювали на атомній станції. Про це у неділю, 16 жовтня, повідомив мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі інформаційного телемарафону.

"Окупанти через пункт пропуску у Василівці Запорізької області не дають виїхати з тимчасово окупованих територій на територію, підконтрольну Україні, вузькопрофільним фахівцям, зокрема, тим, хто працював чи працює на Запорізькій атомній електростанції", - сказав він.

Також він розповів про нові труднощі, з якими стикаються мешканці тимчасово окупованих територій Запорізької області при виїзді на підконтрольну Україні територію через пункт пропуску у Василівці.

"Що стосується Василівки. Перше, цілий тиждень стояло понад чотири тисячі наших мешканців у черзі, їх майже не випускали. З четверга почали випускати тих, хто зареєструвався та отримав перепустку в комендатурі. Так, мешканці приїжджають до Василівки, там їм кажуть, що потрібно або зареєструватися онлайн, або в боті в телеграм, або заповнити величезну анкету, або заплатити 300 доларів. Дають безліч опцій, але всі вони не працюють, і люди не зможуть виїхати. Наразі почали їхати ті, хто зареєструвався в комендатурі, їхні списки о 10 ранку записують і не всі, але можуть виїхати. Тому виїзд утруднений, окупанти випускають максимум 20-50 людей через Василівку, але раніше це було понад 1000 наших мешканців", - наголосив Федоров.

Нагадаємо, у мешканців тимчасово окупованої частини Запорізької області з'явився новий шлях для евакуації через Бердянськ та росію.