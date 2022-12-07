Українські біженці, що працюють у Латвії, з 1 січня 2024 року зобов'язані вчити латиську мову

17:41 07 грудня Київ, Україна

Українці, які вступили у правові трудові відносини в Латвії, з 1 січня 2024 року повинні обов'язково вивчати латиську мову.



Таке рішення ухвалила Комісія Сейму з оборони, внутрішніх справ та запобігання корупції, повідомляє Delfi.



Комісія у другому читанні продовжила розгляд поправок до Закону про підтримку цивільного населення України, який передбачає надання первинної підтримки до наступного року.



У ході засідання важливі дискусії стосувалися пропозиції Міністерства культури встановити, що громадяни України, які розпочали трудові правовідносини у Латвії, зобов'язані з 1 січня 2024 року відвідувати заняття з латиської мови. Наразі закон України не передбачає таких вимог щодо вивчення латиської мови.



Представники асоціації "Хочу допомогти біженцям" заявили, що таке зобов'язання не накладається на жодну іншу групу в Латвії, і не всі зможуть його виконати. Асоціація також наголосила, що набагато важливіше забезпечити доступність курсів, оскільки попит на них є, але зараз курси недоступні.



В результаті пропозицію про обов'язок українських біженців з 1 січня 2024 року відвідувати курси латиської мови було підтримано 6 із 11 депутатів у комісії.



Також комісія підтримала у другому остаточному читанні поправки до Закону про підтримку громадян України загалом.



Редакція закону, що діє на цей момент, передбачає, що українські біженці в Латвії отримуватимуть підтримку до 31 грудня поточного року. Однак поправки, підтримані комісією у другому читанні, передбачають, що первинна підтримка надаватиметься не довше, ніж до 30 червня 2023 року.



Також поправки передбачають, що держава продовжить надавати житло українцям, які його потребують, але також не довше ніж до 30 червня 2023 року.