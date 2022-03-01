Працює штаб із забезпечення продуктами населення та українських воїнів. Номери телефонів Координаційного штабу

Українські виробники забезпечать мільйон продуктових наборів громадянам. Мінагрополітики спільно з Мінсоцполітики розробили план забезпечення продуктами харчування всіх, хто в умовах війни потребує допомоги.
Влада закликає всіх виробників продуктів у цей час долучатися до ініціативи.
Створено координаційний штаб.
Всі питання щодо номерів Координаційного штабу.
+ 380504375070
+ 380676785913
+ 380952683229
+ 380676785916
Орієнтовний перелік продуктів:
1. Крупи різні.
2. Пластівці всіх видів.
3. Готові сухі сніданки.
4. Макаронні вироби.
5. Консервація:
- м'ясна;
- м'ясо-рослинна;
- рослинна.
6. Цукор.
7. Згущене молоко.
8. Олія рослинна.
9. Печиво фасоване різне.
Заповнити онлайн форму виробники підприємств можуть за посиланням https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSesgzU_MmH48MeaM0HztZL3pRz3e3RRzr6poShHXvAjFRCJ5w/viewform
До цієї справи вже приєдналися десятки виробників. Перші вантажівки з продовольством вже вирушили до столиці та населених пунктів, що перебувають у зоні бойових дій.
Продукти отримають люди з інвалідністю, самотні старші люди, багатодітні сім'ї, інші особи з маломобільних категорій та установ соціальної сфери. Обласні соціальні служби забезпечать збирання потреб та доставку продуктів адресатам.
Набори складаються з різноманітних круп, пластівців з круп, готових сухих сніданків, м'ясних, м'ясо-рослинних та рослинних консервів, макаронних виробів, цукру, згущеного молока, олії, печива фасованого різних видів.
Влада закликає всіх виробників продуктів у цей час долучатися до ініціативи.
Створено координаційний штаб.
Всі питання щодо номерів Координаційного штабу.
+ 380504375070
+ 380676785913
+ 380952683229
+ 380676785916
Орієнтовний перелік продуктів:
1. Крупи різні.
2. Пластівці всіх видів.
3. Готові сухі сніданки.
4. Макаронні вироби.
5. Консервація:
- м'ясна;
- м'ясо-рослинна;
- рослинна.
6. Цукор.
7. Згущене молоко.
8. Олія рослинна.
9. Печиво фасоване різне.
Заповнити онлайн форму виробники підприємств можуть за посиланням https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSesgzU_MmH48MeaM0HztZL3pRz3e3RRzr6poShHXvAjFRCJ5w/viewform
До цієї справи вже приєдналися десятки виробників. Перші вантажівки з продовольством вже вирушили до столиці та населених пунктів, що перебувають у зоні бойових дій.
Продукти отримають люди з інвалідністю, самотні старші люди, багатодітні сім'ї, інші особи з маломобільних категорій та установ соціальної сфери. Обласні соціальні служби забезпечать збирання потреб та доставку продуктів адресатам.
Набори складаються з різноманітних круп, пластівців з круп, готових сухих сніданків, м'ясних, м'ясо-рослинних та рослинних консервів, макаронних виробів, цукру, згущеного молока, олії, печива фасованого різних видів.
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