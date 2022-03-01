Працює штаб із забезпечення продуктами населення та українських воїнів. Номери телефонів Координаційного штабу

11:04 01 березень Київ, Україна

Українські виробники забезпечать мільйон продуктових наборів громадянам. Мінагрополітики спільно з Мінсоцполітики розробили план забезпечення продуктами харчування всіх, хто в умовах війни потребує допомоги.



Влада закликає всіх виробників продуктів у цей час долучатися до ініціативи.



Створено координаційний штаб.



Всі питання щодо номерів Координаційного штабу.



+ 380504375070

+ 380676785913

+ 380952683229

+ 380676785916



Орієнтовний перелік продуктів:



1. Крупи різні.

2. Пластівці всіх видів.

3. Готові сухі сніданки.

4. Макаронні вироби.

5. Консервація:

- м'ясна;

- м'ясо-рослинна;

- рослинна.

6. Цукор.

7. Згущене молоко.

8. Олія рослинна.

9. Печиво фасоване різне.



Заповнити онлайн форму виробники підприємств можуть за посиланням https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSesgzU_MmH48MeaM0HztZL3pRz3e3RRzr6poShHXvAjFRCJ5w/viewform

До цієї справи вже приєдналися десятки виробників. Перші вантажівки з продовольством вже вирушили до столиці та населених пунктів, що перебувають у зоні бойових дій.



Продукти отримають люди з інвалідністю, самотні старші люди, багатодітні сім'ї, інші особи з маломобільних категорій та установ соціальної сфери. Обласні соціальні служби забезпечать збирання потреб та доставку продуктів адресатам.



Набори складаються з різноманітних круп, пластівців з круп, готових сухих сніданків, м'ясних, м'ясо-рослинних та рослинних консервів, макаронних виробів, цукру, згущеного молока, олії, печива фасованого різних видів.