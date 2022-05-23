Робота закладів культури і туризму в період новорічних свят

16:12 19 грудня Киев, Украина

У період пандемії будь-яке святкування, яке може супроводжуватися масовими гуляннями, сприяє поширенню інфекції. Тому в Україні були внесені певні посилені заходи карантину. Так, ці нові карантинні заходи вводяться з 19 грудня і будуть діяти включно по 28 лютого 2021 року.

В рамках цього карантину установам культури, туризму і креативним індустріям доведеться працювати в режимі двох зон: спочатку "помаранчевої", далі "червоної" і потім знову "помаранчевої". Про це в своєму Telegram-каналі повідомив міністр культури і інформполітики Олександр Ткаченко.

Так, "помаранчева" зона розділена на два етапи: з 19 грудня 2020-го по 7 січня 2021 року і з 25 січня по 28 лютого 2021 року.

"Червона" зона триватиме з 8 січня по 24 січня 2021 року.

Відзначається, що правила роботи деяких закладів змінилися в порівнянні з попередніми карантинними обмеженнями. Так, 19 грудня 2020-го - 7 січня 2021 року і 25 січня 2021-го - 28 лютий 2021 року дозволено працювати всім установам культури, релігійним установам, культурним спорудам і кінотеатрам при виконанні наступних карантинних умов:

проведення масових культурних заходів із заповненням до 20 осіб з дистанцією не менше 1,5 м;

релігійні заходи в культових спорудах 1 людина на 5 кв. м, на відкритому повітрі - дистанція 1,5 м;

прийом відвідувачів кінотеатрами і всіма установами культури з 50% - ою наповненістю залів (розміщення повинно здійснюватися з вільним місцем поруч, спереду і ззаду);

відвідувачів можуть приймати музеї, виставки, галереї і т. д, з обмеженням розміщення в залі з розрахунку 1 людина на 10 кв. м площі;

працювати готелям, санаторно-курортним установам, крім інших закладів, що надають послуги з тимчасового розміщення.

З 8 січня по 24 січня 2021 року буде дозволено:

робота історико-культурних заповідників;

проведення репетицій театральних постановок, концертних програм та інших заходів, але без залучення глядачів (з дотриманням карантинних обмежень на репетиціях);

виробництво аудіовізуальних творів, тобто проведення зйомок кінопроєктів, кліпів і т. п. (з дотриманням карантинних обмежень на майданчику);

робота готелів, зокрема, робота закладів харчування та інших місць харчування при готелях від 06:00 до 11:00, а на замовлення клієнтів в готельний номер - цілодобово;

робота організацій гірськолижного дозвілля, але без закладів громадського харчування та продажу алкогольних напоїв на території;

організація новорічних і різдвяних свят ялинки (без концертів і ярмарків, у тому числі продуктові).

Буде заборонено приймати відвідувачів установам культури і кінотеатрам; проводити масові, культурні та розважальні заходи.

Раніше повідомлялося, що в Україні набули чинності нові норми карантину. Нові заборони стосуються проведення масових заходів, сфери розваг і роботи закладів громадського харчування.