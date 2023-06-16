Робота рятувальників на Херсонщині: врятовано 52 особи, включаючи дітей

10:30 07 червня Київ, Україна

Під час ліквідації наслідків російського терору на Херсонщині рятувальники продовжують активну роботу.



Голова Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) Сергій Крук повідомив, що в операції задіяно майже 800 рятувальників та понад 170 одиниць спеціальної техніки.



Важливо зазначити, що за останню добу вдалося врятувати 52 особи, включаючи двох дітей.



Сергій Крук також підкреслив, що у разі потреби ДСНС готова мобілізувати ще 250 осіб особового складу та понад 60 одиниць резервної техніки..



Він опублікував серію фотографій, що ілюструють масштаб руйнувань у Херсонській області, спричинених вибухом греблі Каховської ГЕС окупантами.



Робота рятувальників продовжується, і вони роблять все можливе, щоб надати допомогу постраждалим та впоратися з наслідками цього акту терору.