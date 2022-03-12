П'ять робіт, з яких можна не повернутися

20:56 16 жовтня Київ, Україна

Існує безліч небезпечних професій, але серед всіх є такі, які відрізняються особливим ризиком для життя.

Мексиканські копи

Від роботи в мексиканській поліції краще утриматися. Ризик бути підстреленим надзвичайно великий. Причина всьому - багаторічна війна між наркокартелями і державою. В результаті, за 2012 рік в сутичках між поліцією і бандитами загинули десятки тисяч людей, в тому числі величезна кількість копів.





Лісоруби

Далеко не кожен мріє про те, щоб на його голову гупнуло дерево. Лісоруб - небезпечна робота, за яку беруться тільки хоробрі й умілі хлопці. У минулому році тільки в США від повалених дерев загинуло 104 людини.

Рибалки на Алясці

Одна з найбільш небезпечних робіт - рибалити на особливий вид крабів, які водяться на Алясці. Бюро статистичних досліджень праці в Америці нарахувало 128 смертників на кожні 100 тисяч рибалок. Причина - жахливі погодні умови, які викликають перекидання човнів.

Охорона в Іраку

Охороняти посольства США і Великобританії в Іраку - самогубство. Але в країні є хлопці, яких цим не злякати. Їх не цікавить статистика, яка говорить про 121 летальний кінець підрядників, які охороняли американське посольство в Іраку.





Шофери Гватемали

Водити автобус в Гватемалі небезпечно. Місцеві жителі вимагають від влади 10 тисяч машин, які зобов'язані обслуговувати населення. А поки такої кількості не надали - бунтарі просто винищують водіїв автобусів. За 2012 рік у такому протесті постраждало 900 водіїв.