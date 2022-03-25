Путін майже на 100% повторює кроки Гітлера та веде світ до нової глобальної війни - історики

17:05 25 березня Київ, Україна

Міністерство культури та інформаційної політики підтримало ініціативу NEVERAGAIN.MEDIA, розроблену міжнародною групою істориків та журналістів.

Війна в Україні йде за сценарієм Другої світової. А російський президент крок за кроком повторює дії Гітлера, що втягнули світ у найкривавіші роки за весь час існування людства.

Як і Гітлер, путін довго готував власну країну до великої війни, нарощував військову міць, нехтував і продовжує нехтувати міжнародними угодами, знищує опозицію та вільні ЗМІ.



Гітлер мав Австрію, Чехословаччину, Польщу. У путіна – Республіка Ічкерія, Грузія, і тепер Україна.



Намагаючись укласти з тираном чергові угоди, сподіваючись, що з монстром можна спілкуватися людською мовою та домовитися, Європа та світ просто заплющують очі на глобальну загрозу, яку несе путін.



Гітлер у 1939 році на очах у всього мовчазного та пустого світу розірвав Польщу, і це стало останнім кроком до війни, що коштувала мільйонів життів. Цинічний напад путіна на Україну у 2022 році – це останній крок до великої війни.





Проєкт NEVERAGAIN.MEDIA порівняв режими путіна та Гітлера і був приголомшений кількістю збігів.