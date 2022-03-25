Путін майже на 100% повторює кроки Гітлера та веде світ до нової глобальної війни - історики

17:05 25 березня Київ, Україна

Міністерство культури та інформаційної політики підтримало ініціативу NEVERAGAIN.MEDIA, розроблену міжнародною групою істориків та журналістів.
 
Війна в Україні йде за сценарієм Другої світової. А російський президент крок за кроком повторює дії Гітлера, що втягнули світ у найкривавіші роки за весь час існування людства.
Як і Гітлер, путін довго готував власну країну до великої війни, нарощував військову міць, нехтував і продовжує нехтувати міжнародними угодами, знищує опозицію та вільні ЗМІ.

Гітлер мав Австрію, Чехословаччину, Польщу. У путіна – Республіка Ічкерія, Грузія, і тепер Україна.

Намагаючись укласти з тираном чергові угоди, сподіваючись, що з монстром можна спілкуватися людською мовою та домовитися, Європа та світ просто заплющують очі на глобальну загрозу, яку несе путін.

Гітлер у 1939 році на очах у всього мовчазного та пустого світу розірвав Польщу, і це стало останнім кроком до війни, що коштувала мільйонів життів. Цинічний напад путіна на Україну у 2022 році – це останній крок до великої війни.

Проєкт NEVERAGAIN.MEDIA порівняв режими путіна та Гітлера і був приголомшений кількістю збігів.
"Ми наводимо їх з однією метою. У 1939 році світ не зміг вчасно розпізнати і зупинити Гітлера. Невже світові знову потрібні мільйони жертв? Невже нам знову треба платити таку ціну? Може, якщо новий тиран йде старою дорогою, у нас є шанс збити його з ніг на одному з поворотів історії? Давайте не припустимо, щоб із заклику НІКОЛИ Знову, зникло слово НІКОЛИ, йдеться у повідомленні на сайті проєкту.