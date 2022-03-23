«Путін та його генерали ганьблять усе те, заради чого ми виживали», - колишні в'язні німецьких концтаборів

19:30 23 березня Київ, Україна

Міжнародний комітет Освенцима, який об'єднує колишніх в'язнів німецьких концтаборів, заявив із приводу загибелі в Харкові 96-річного Бориса Романченка, який пережив у роки Великої Вітчизняної війни ув'язнення в Бухенвальді.

Ось що сказав виконавчий віце-президент комітету Крістоф Хойбнер:

Для людей, які пережили Освенцім та Голокост, смерть їхнього товариша Бориса Романченка у Харкові стала останнім згуртованим криком злочинної війни, яку Путін та його поплічники ведуть в Україні день у день.. Ця війна стирає пам'ять і справу життя тих, хто вижив у концтаборах, і намагається розділити та зруйнувати їхні спільноти в Україні, Польщі, Росії, Білорусі, Ізраїлі та багатьох інших країнах світу.

У заяві комітету також цитуються слова 96-річної Єви Фахіді, угорської єврейки, яка пережила Голокост:
"Все, заради чого ми жили з моменту визволення з Освенціма, Бухенвальда, Равенсбрюка та Заксенхаузена, все, що ми відстоювали і всі спогади, якими ми ділилися з європейською молоддю, зараз ганьблять Путін і його генерали".. Люди кажуть, що ми, які вижили у концтаборах, — совість світу. У Путіна немає совісті, він взагалі не має до нас жодного відношення, ганьба йому та його брехні. Наші думки в ці дні звернені до сім'ї Бориса Романченка і всіх, хто пережив Голокост в Україні, які нині намагаються вижити під російськими бомбами. Але також наші думки звернені до батьків та близьких молодих російських солдатів, чиї життя Путін навмисне витрачає на цій війні.