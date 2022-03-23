«Путін та його генерали ганьблять усе те, заради чого ми виживали», - колишні в'язні німецьких концтаборів

Міжнародний комітет Освенцима, який об'єднує колишніх в'язнів німецьких концтаборів, заявив із приводу загибелі в Харкові 96-річного Бориса Романченка, який пережив у роки Великої Вітчизняної війни ув'язнення в Бухенвальді.
Ось що сказав виконавчий віце-президент комітету Крістоф Хойбнер:
Для людей, які пережили Освенцім та Голокост, смерть їхнього товариша Бориса Романченка у Харкові стала останнім згуртованим криком злочинної війни, яку Путін та його поплічники ведуть в Україні день у день.. Ця війна стирає пам'ять і справу життя тих, хто вижив у концтаборах, і намагається розділити та зруйнувати їхні спільноти в Україні, Польщі, Росії, Білорусі, Ізраїлі та багатьох інших країнах світу.
У заяві комітету також цитуються слова 96-річної Єви Фахіді, угорської єврейки, яка пережила Голокост:
Ось що сказав виконавчий віце-президент комітету Крістоф Хойбнер:
Для людей, які пережили Освенцім та Голокост, смерть їхнього товариша Бориса Романченка у Харкові стала останнім згуртованим криком злочинної війни, яку Путін та його поплічники ведуть в Україні день у день.. Ця війна стирає пам'ять і справу життя тих, хто вижив у концтаборах, і намагається розділити та зруйнувати їхні спільноти в Україні, Польщі, Росії, Білорусі, Ізраїлі та багатьох інших країнах світу.
У заяві комітету також цитуються слова 96-річної Єви Фахіді, угорської єврейки, яка пережила Голокост:
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