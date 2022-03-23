«Путін та його генерали ганьблять усе те, заради чого ми виживали», - колишні в'язні німецьких концтаборів

"Все, заради чого ми жили з моменту визволення з Освенціма, Бухенвальда, Равенсбрюка та Заксенхаузена, все, що ми відстоювали і всі спогади, якими ми ділилися з європейською молоддю, зараз ганьблять Путін і його генерали".. Люди кажуть, що ми, які вижили у концтаборах, — совість світу. У Путіна немає совісті, він взагалі не має до нас жодного відношення, ганьба йому та його брехні. Наші думки в ці дні звернені до сім'ї Бориса Романченка і всіх, хто пережив Голокост в Україні, які нині намагаються вижити під російськими бомбами. Але також наші думки звернені до батьків та близьких молодих російських солдатів, чиї життя Путін навмисне витрачає на цій війні.