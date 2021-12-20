Подорожувати в Єгипет і Албанію стало простіше

19:05 15 липень Київ, Україна

Хороші новини для тих, хто планує відпочинок в Єгипті або Албанії. Уряд змінив критерії щодо країн, які відносяться до "червоній зоні".



Після внесених змін, українські туристи після повернення з Єгипту і Албанії можуть не проходити обсервацію (самоізоляцію) або робити тест на



Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій в середу, 15 липня. Після внесених змін, українські туристи після повернення з Єгипту і Албанії можуть не проходити обсервацію (самоізоляцію) або робити тест на COVID-19 Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій в середу, 15 липня.

«Тепер після повернення з Єгипту або Албанії не потрібно проходити 14-денну обсервацію, самоізоляцію або робити тестування на COVID-19. Очікуємо позитивних рішень і по іншим туристичним маршрутам! » - написав він у Telegram-каналі.

Відзначимо, за оновленими критеріями в «зелену зону» тепер повинні потрапити також Пакистан, Чехія, Болгарія, Есватіні (Свазіленд), Сальвадор, Гвінея-Бісау та Бангладеш.