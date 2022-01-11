Пункти утилізації новорічних дерев у Києві. Адреси

У Києві відкрили додаткові локації, куди можна доставити новорічне дерево на переробку. Загалом тепер функціонує 33 пункти на базі районних комунальних підприємств з утримання зелених насаджень та КП «Дарницьке ЛПГ». Про це повідомляє КО «Київзеленбуд».
Пункти утилізації хвойних дерев працюватимуть до 31 січня з 07.00 до 21.00 у всіх районах столиці.
Голосіївський район:
просп. Голосіївський, 87-Г (виробнича база КП УЗН);
парк «Покал», Московське шосе (біля виробничої ділянки УЗН).
Пункти утилізації хвойних дерев працюватимуть до 31 січня з 07.00 до 21.00 у всіх районах столиці.
Голосіївський район:
просп. Голосіївський, 87-Г (виробнича база КП УЗН);
парк «Покал», Московське шосе (біля виробничої ділянки УЗН).
Дарницький район:
вул. Тростянецька, 58-А (виробнича база КП УЗН);
фітнес-парк озеро Лебедине (біля вбиральні).
Деснянський район:
вул. Електротехнічна, 26 (виробнича база КП УЗН);
парк "Молодіжний";
парк з водними об'єктами вздовж просп. Шухевича між просп. Маяковського та вул. Бальзака.
Дніпровський район:
просп. Визволителів, 6 (виробнича база КП УЗН);
парк біля озера Тельбін (біля громадського туалету);
парк біля кінотеатру "Аврора" (біля громадського туалету);
парк на Русанівській набережній (біля ресторану «Смородина», біля контейнерів).
Оболонський район:
просп. Степана Бандери, 26-А (виробнича база КП УЗН);
парк «Наталка» (недобудована частина, навпроти будинку № 2Д на вул. Героїв Сталінграда);
парк на вул. Бережанській, 10-20 (на території, що прилягає до вул. Петра Панча).
Печерський район:
вул. Залізничне шосе, 61 (виробнича база КП УЗН).
Подільський район:
вул. Дмитрівська, 16-А (виробнича база КП УЗН);
вул. Дмитрівська, 16;
просп. Правди, 72-76.
Солом'янський район:
вул. Новопольова, 95 (виробнича база КП УЗН);
сквер на вул. Мартіросяна;
парк біля кінотеатру "Тампере";
парк "Юність";
парк «Орлятко».
Святошинський район:
вул. Бетховена, 8 (виробнича база КП УЗН);
парк "Совки", вул. Жмеринська, 30-Г.
Шевченківський:
пров. Герцена, 6 (виробнича база КП УЗН);
парк «Сирецький» (біля будиночка садівника);
парк "Нивки" (східна частина, просп. Перемоги, 82-А).
Також пункти прийому розташовані на КП «Дарницьке ЛПГ»:
Бориспільське шосе, 23 км;
просп. Броварський, 2-А;
вул. Радистів, 1-В;
Микільське лісництво, квартал №35;
Броварське лісництво, квартал №72.
Бориспільське шосе, 23 км;
просп. Броварський, 2-А;
вул. Радистів, 1-В;
Микільське лісництво, квартал №35;
Броварське лісництво, квартал №72.
Пункти утилізації новорічних дерев створюють, щоб рослини, що прикрашають житло городян у свята, могли принести користь і потім. У пунктах утилізації дерева подрібнюють на тріску, що використовується для мульчування лунок вічнозелених рослин. Взимку мульча захищає ґрунт від промерзання, а в теплу пору року допомагає зберегти водний баланс і захищає від пересихання та перегріву.
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