Пункти утилізації новорічних дерев у Києві. Адреси

11:36 11 січень Київ, Україна

У Києві відкрили додаткові локації, куди можна доставити новорічне дерево на переробку. Загалом тепер функціонує 33 пункти на базі районних комунальних підприємств з утримання зелених насаджень та КП «Дарницьке ЛПГ». Про це повідомляє КО «Київзеленбуд».



Пункти утилізації хвойних дерев працюватимуть до 31 січня з 07.00 до 21.00 у всіх районах столиці.



Голосіївський район:



просп. Голосіївський, 87-Г (виробнича база КП УЗН);

парк «Покал», Московське шосе (біля виробничої ділянки УЗН).



Дарницький район:



вул. Тростянецька, 58-А (виробнича база КП УЗН);

фітнес-парк озеро Лебедине (біля вбиральні).



Деснянський район:



вул. Електротехнічна, 26 (виробнича база КП УЗН);

парк "Молодіжний";

парк з водними об'єктами вздовж просп. Шухевича між просп. Маяковського та вул. Бальзака.



Дніпровський район:



просп. Визволителів, 6 (виробнича база КП УЗН);

парк біля озера Тельбін (біля громадського туалету);

парк біля кінотеатру "Аврора" (біля громадського туалету);

парк на Русанівській набережній (біля ресторану «Смородина», біля контейнерів).



Оболонський район:



просп. Степана Бандери, 26-А (виробнича база КП УЗН);

парк «Наталка» (недобудована частина, навпроти будинку № 2Д на вул. Героїв Сталінграда);

парк на вул. Бережанській, 10-20 (на території, що прилягає до вул. Петра Панча).



Печерський район:



вул. Залізничне шосе, 61 (виробнича база КП УЗН).



Подільський район:



вул. Дмитрівська, 16-А (виробнича база КП УЗН);

вул. Дмитрівська, 16;

просп. Правди, 72-76.



Солом'янський район:



вул. Новопольова, 95 (виробнича база КП УЗН);

сквер на вул. Мартіросяна;

парк біля кінотеатру "Тампере";

парк "Юність";

парк «Орлятко».



Святошинський район:



вул. Бетховена, 8 (виробнича база КП УЗН);

парк "Совки", вул. Жмеринська, 30-Г.



Шевченківський:



пров. Герцена, 6 (виробнича база КП УЗН);

парк «Сирецький» (біля будиночка садівника);

парк "Нивки" (східна частина, просп. Перемоги, 82-А).

Також пункти прийому розташовані на КП «Дарницьке ЛПГ»:



Бориспільське шосе, 23 км;

просп. Броварський, 2-А;

вул. Радистів, 1-В;

Микільське лісництво, квартал №35;

Броварське лісництво, квартал №72.



Пункти утилізації новорічних дерев створюють, щоб рослини, що прикрашають житло городян у свята, могли принести користь і потім. У пунктах утилізації дерева подрібнюють на тріску, що використовується для мульчування лунок вічнозелених рослин. Взимку мульча захищає ґрунт від промерзання, а в теплу пору року допомагає зберегти водний баланс і захищає від пересихання та перегріву.