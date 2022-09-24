Псевдореферендум проводять без документів і навіть без людей – Гайдай

Для проведення псевдореферендуму на Луганщині окупанти використовують фальшиві голоси, людей змушують голосувати без документів та безпосередньо у місцях проживання. Про це повідомив голова Луганської ОВ Сергій Гайдай.
За словами Гайдая, в Алчевську майже скінчилися чоловіки.
Як розповів голова ОВА, окупанти зупиняють людей на вулиці, на заперечення, що немає із собою паспорта, відповідають: "І не потрібний - ми тебе й так знаємо".
Крім того, загарбники обдзвонюють населення.
Раніше він розповів, що так звані виборчі комісії супроводжують люди зі зброєю. У разі невідчинення дверей у квартири – загрожують їх вибити. Коли в "бюлетені" людина ставить галочку навпроти "Ні" - її записують у "нотник".
Також повідомлялося, що російські загарбники завозять на тимчасово окуповану територію Херсонщини людей із Криму для участі у фейковому референдумі.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі