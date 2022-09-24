Псевдореферендум проводять без документів і навіть без людей – Гайдай

11:04 24 вересня Київ, Україна

Для проведення псевдореферендуму на Луганщині окупанти використовують фальшиві голоси, людей змушують голосувати без документів та безпосередньо у місцях проживання. Про це повідомив голова Луганської ОВ Сергій Гайдай.

За словами Гайдая, в Алчевську майже скінчилися чоловіки.

"Кого знайшли - мобілізували, навіть за наявності "броні". Одне з найкращих металургійних підприємств України - Алчевський металургійний комбінат - зупинило випуск продукції, адже працювати вже нема кому. Щоправда, є комусь голосувати. На фронті житель Алчевська, чи вже у полоні, загинув – якимось чином проголосує. Можливо, і телепатично – голос врахують”, – зазначив він.

Як розповів голова ОВА, окупанти зупиняють людей на вулиці, на заперечення, що немає із собою паспорта, відповідають: "І не потрібний - ми тебе й так знаємо".

Крім того, загарбники обдзвонюють населення.

"Тим, хто працює у разі відмови з'явитися на "дільниці", загрожують звільненням. Знаходять навіть тих, хто виїхав до Росії, запрошуючи проголосувати і там, – зазначив Гайдай.

Раніше він розповів, що так звані виборчі комісії супроводжують люди зі зброєю. У разі невідчинення дверей у квартири – загрожують їх вибити. Коли в "бюлетені" людина ставить галочку навпроти "Ні" - її записують у "нотник".

Також повідомлялося, що російські загарбники завозять на тимчасово окуповану територію Херсонщини людей із Криму для участі у фейковому референдумі.