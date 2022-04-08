Ставок біля посольства росії у Вільнюсі пофарбували «кров'ю»

17:50 06 квітня Київ, Україна

Один із ставків біля посольства росії у Вільнюсі 6 квітня пофарбували у червоний колір.

Про це повідомляє литовське видання LRT.



Це художня акція, яка має на меті закликати до активних дій на підтримку України. Серед її організаторів журналістка Берта Тілмантайте та фотограф Неринга Рекашюте.





Також в акції взяла участь литовська плавчиня, олімпійська чемпіонка Рута Мейлутіте. Вона перепливла ставок, пофарбований у червоний колір.

«Кривавий ставок наголошує на відповідальності росії за скоєння військових злочинів проти українців. Плавання символізує необхідність постійних зусиль для боротьби. <…> Вкрай важливо, щоб ми продовжували діяти — розповсюджувати правдиву інформацію, займатися волонтерством, протестувати, робити пожертви та чинити тиск на наші уряди, щоб ті вжили заходів», — написала Рекашюте в Інстаграмі, де виклала фотографії акції.

Рекашюте додала, що фарба, використана для фарбування ставка, не завдає шкоди довкіллю.



Представниця поліції Вільнюса Юлія Самороковська повідомила, що мистецька акція була погоджена з владою.