Росіяни, які проживають в Україні, почали спалювати свої російські паспорти на знак протесту

Держбюро розслідувань (ДБР) фіксує сотні випадків спалення громадянами, які мешкають на території України, своїх російських паспортів. Водночас зростає кількість охочих вийти з російського громадянства та отримати український паспорт.
Про це повідомляє прес-служба ДБР.
Так, 50-річний мешканець Рівненської області на знак протесту проти нападу Росії публічно спалив свій паспорт громадянина Росії та військовий квиток і закликав інших земляків вчинити так само.
Він народився в Україні, але ще маленьким переїхав із батьками на Камчатку. Там прожив більшу частину свого життя. Служив в армії в Амурській області та здобув спеціальність рядового радіотелефоніста.
У 2019 році повернувся на Рівненщину доглядати за старим батьком.
У Росії у чоловіка залишився 18-річний син. Вся родина переживає, що його мобілізують, адже тоді фактично він має піти воювати проти свого батька та діда. Чоловік каже: "Краще нехай мій син сяде у в'язницю, ніж піде на війну".
Інший випадок спаленого паспорта ДБР зафіксувало у Чернігівській області.
Житель Криму у 2014 році після окупації півострова був змушений оформити "червоний" паспорт. Але незабаром після того, як побачив зневажливе ставлення керівництва Росії до українців, вирішив повернутися на батьківщину — на Чернігівщину.
Поки що він радить усім українцям, яких змусили отримати російський паспорт на окупованих територіях, позбутися його.
А російських солдатів закликає не виконувати злочинні накази їхнього керівництва та почати думати "власною головою".
У Львівській області 64-річний громадянин Росії також вирішив позбутися свого російського паспорта. Чоловік живе в регіоні з 1998 року, вахтовим методом працював у Росії в газодобувній галузі.
На знак протесту проти дій росії в Україні він спалив свій російський паспорт і закликав своїх земляків, які проживають в Україні, зробити так само.
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