Росіяни, які проживають в Україні, почали спалювати свої російські паспорти на знак протесту

18:39 10 червня Київ, Україна

Держбюро розслідувань (ДБР) фіксує сотні випадків спалення громадянами, які мешкають на території України, своїх російських паспортів. Водночас зростає кількість охочих вийти з російського громадянства та отримати український паспорт.





Про це повідомляє прес-служба ДБР.

ГБР розповіли історії трьох чоловіків, які це зробили на знак протесту проти дій росії в Україні.



Так, 50-річний мешканець Рівненської області на знак протесту проти нападу Росії публічно спалив свій паспорт громадянина Росії та військовий квиток і закликав інших земляків вчинити так само.



Він народився в Україні, але ще маленьким переїхав із батьками на Камчатку. Там прожив більшу частину свого життя. Служив в армії в Амурській області та здобув спеціальність рядового радіотелефоніста.



У 2019 році повернувся на Рівненщину доглядати за старим батьком.

“Тут я не спостерігаю ні нацизму, ні фашизму… Я засуджую злочинні накази президента путіна, засуджую тих, хто їх виконує. Не хочу бути громадянином Росії! Готовий позбутися громадянства — чим швидше, тим краще», — наголошує він.

У Росії у чоловіка залишився 18-річний син. Вся родина переживає, що його мобілізують, адже тоді фактично він має піти воювати проти свого батька та діда. Чоловік каже: "Краще нехай мій син сяде у в'язницю, ніж піде на війну".



Інший випадок спаленого паспорта ДБР зафіксувало у Чернігівській області.



Житель Криму у 2014 році після окупації півострова був змушений оформити "червоний" паспорт. Але незабаром після того, як побачив зневажливе ставлення керівництва Росії до українців, вирішив повернутися на батьківщину — на Чернігівщину.



Поки що він радить усім українцям, яких змусили отримати російський паспорт на окупованих територіях, позбутися його.



А російських солдатів закликає не виконувати злочинні накази їхнього керівництва та почати думати "власною головою".

"Я на власні очі бачив усі звірства, які робить тут російська армія, знищуючи інфраструктуру мирних міст, знищуючи місцевих жителів, бомбячи лікарні.. У лютому я добровольцем пішов до військкомату, щоб захищати власну державу", - зазначає він.

У Львівській області 64-річний громадянин Росії також вирішив позбутися свого російського паспорта. Чоловік живе в регіоні з 1998 року, вахтовим методом працював у Росії в газодобувній галузі.



На знак протесту проти дій росії в Україні він спалив свій російський паспорт і закликав своїх земляків, які проживають в Україні, зробити так само.