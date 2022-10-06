Перевірка на наркотики та прийом у психіатра: члени депутатської групи "За майбутнє" передали на розгляд уряду законопроєкт №6262

Перевірка на наркотики та прийом у психіатра: Верховна Рада перевірятиме депутатів на наявність у крові неприпустимих речовин та психічний стан.

Таку пропозицію висунули 15 депутатів, щоб на момент призначення на вищу посаду або балотування кандидата на відповідну посаду, кожен суб'єкт міг пройти необхідний огляд у психіатра, а також пройти тест на аналіз вмісту у крові наркотичних речовин.

Законопроєкт №6262 від 2 листопада було подано на розгляд урядовцям.

У ньому сказано, що перевірка психічного стану у фахівця, а також обов'язкове здавання аналізу крові на наркотики є обов'язковими для оприлюднення результатів у разі подання кандидатом заявки на виборну посаду і також до моменту призначення його на посаду.

У тексті законопроєкту №6262 перераховані особи, які підпадають під обов'язкову перевірку.

Ініціатором проєкту стали Тарас Батенко, співголова депутатської групи «За майбутнє» та Ганна Скороход, член депутатської групи «За майбутнє», а також голови комітетів Ради з прав людини та соціальної політики Дмитро Лубинець та Галина Третьякова.