Проведення концертів в клубі строго заборонено, а ось в установі культури - можна, сказав Степанов

Так як, наканнуе Кабінет міністрів продовжив карантинні обмеження до 31 жовтня, проведення концертів в клубі строго заборонено, а ось в установі культури - можна, але тільки з урахуванням дотримання всіх правил і норм.
Степанов повідомив, що дозволено проведення концертів в установах культури, для яких концертна діяльність протягом останнього року "є основним видом діяльності".
"Якщо ми говоримо про концерт, який проводиться в нічному клубі, то така концертна діяльність заборонена", - сказав Степанов.
"У зв'язку з погіршенням ситуації на території країни у всіх без винятку регіонах, в незалежності від рівня небезпеки, починаючи з зеленої (зони) і далі, було заборонено проведення дискотек, робота нічних клубів, робота установ громадського харчування з організацією дозвілля", - зазначив глава МОЗ.
Степанов повідомив, що дозволено проведення концертів в установах культури, для яких концертна діяльність протягом останнього року "є основним видом діяльності".
"Якщо ми говоримо про концерт, який проводиться в нічному клубі, то така концертна діяльність заборонена", - сказав Степанов.
"У зв'язку з погіршенням ситуації на території країни у всіх без винятку регіонах, в незалежності від рівня небезпеки, починаючи з зеленої (зони) і далі, було заборонено проведення дискотек, робота нічних клубів, робота установ громадського харчування з організацією дозвілля", - зазначив глава МОЗ.
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