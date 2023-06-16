Протидія злочинам рф: Зеленський відкрив Центр захисту прав дитини

11:27 31 травня Київ, Україна

В Україні створено Центр захисту прав дитини, який займатиметься поверненням депортованих дітей додому. У відкритті центру взяв участь президент України Володимир Зеленський.

"Хочеться повернути дітей в Україну, і якнайшвидше, поки вони діти. Це найважливіше! Під час відкриття Центру захисту прав дитини, який протидіятиме злочинам росії проти українських дітей, ознайомився із планом дій Bring Kids Back UA”, – написав він.

Він зазначив, що українська влада, закордонні уряди та міжнародні організації об'єднують свої зусилля заради повернення на батьківщину всіх маленьких громадян України.

"Перший крок зроблено: 371 дитина – вдома, в Україні. Хочеться повернути всіх, і, мабуть, головне значення – у назві програми: Bring Kids Back UA. Я нам відверто бажаю повернути всіх дітей додому в Україну і повністю підтримую цю програму", – зазначив президент.

У свою чергу радниця – уповноважена президента з прав дитини та дитячої реабілітації Дар'я Герасимчук розповіла про блоки, з яких складається план Bring Kids Back UA, повідомляє ОП.

Зокрема, це:

повернення депортованих росією українських дітей;

розвиток сімейних форм виховання;

реінтеграція дітей, повернутих з росії, організація їхньої соціалізації та освітні ініціативи;

порятунок та захист дітей України;

фіксація злочинів та притягнення росії до відповідальності;

міжпарламентська взаємодія;

комунікація та громадські заходи та розвиток інфраструктури домашнього виховання.

За кожним із блоків закріплені відповідальні державні органи.