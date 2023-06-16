Протидія злочинам рф: Зеленський відкрив Центр захисту прав дитини

В Україні створено Центр захисту прав дитини, який займатиметься поверненням депортованих дітей додому. У відкритті центру взяв участь президент України Володимир Зеленський.
Він зазначив, що українська влада, закордонні уряди та міжнародні організації об'єднують свої зусилля заради повернення на батьківщину всіх маленьких громадян України.
У свою чергу радниця – уповноважена президента з прав дитини та дитячої реабілітації Дар'я Герасимчук розповіла про блоки, з яких складається план Bring Kids Back UA, повідомляє ОП.
Зокрема, це:
- повернення депортованих росією українських дітей;
- розвиток сімейних форм виховання;
- реінтеграція дітей, повернутих з росії, організація їхньої соціалізації та освітні ініціативи;
- порятунок та захист дітей України;
- фіксація злочинів та притягнення росії до відповідальності;
- міжпарламентська взаємодія;
- комунікація та громадські заходи та розвиток інфраструктури домашнього виховання.
За кожним із блоків закріплені відповідальні державні органи.
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