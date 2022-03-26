Противник безуспішно вишукує залишки резервів, що завалялися.

07:22 26 березня Київ, Україна

На сумній ноті для Росії розпочалася тридцять перша доба необдуманої війни проти Українського народу. із останніх сил противник продовжує ведення своєї збройної агресії проти України.

На окремих напрямках ворог не залишає спроб ведення штурмових дій, здійснює авіаційні нальоти та безуспішно намагається завдати вогневої поразки окремих підрозділів Збройних Сил України.

Окупанти продовжують вживати заходів з метою відновлення боєздатності своїх підрозділів, поповнення боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів з метою підготовки до відновлення наступальних дій.. Таким чином, погіршення соціальної складової внаслідок міжнародних санкцій та втрати під час війни найближчими тижнями, ймовірно, загострять проблему комплектування російського війська якісним персоналом.

Крім того, техніка, що надходить зі складів зберігання та арсеналів до окупаційних підрозділів, які намагаються відновити боєздатність, перебуває у незадовільному технічному стані внаслідок недбалої попередньої експлуатації та тривалого зберігання.