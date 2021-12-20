Протести у Львові проти законопроекту Бужанського про мову

За повідомленням Львівського порталу, в місті відбулася акція «Захисти українську мову».

Сотні людей зібралися біля пам'ятника Тараса Шевченка у Львові. Протестуючі закликали не допустити прийняття законопроекту нардепа Максима Бужанського про мову.

Мітинг об'єднав представників політичних сил, громадських організацій, активістів і звичайних громадян. В руках вони тримали державні прапори України і плакати.

Під час акції звучали вірші українською мовою і патріотичні пісні.

Раніше повідомлялося, що в Києві біля Верховної Ради проходить акція протесту. Активісти виступили проти можливого розгляду законопроекту Максима Бужанського.

Також повідомлялося, що секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що статус державної в Україні буде тільки в української мови.