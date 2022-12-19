Просять про перемогу та мир: Міноборони показало листи дітей Святому Миколаю

12:59 19 грудня Київ, Україна

Міністерство оборони показало листи дітей Святому Миколаю, в яких вони просять про допомогу для українських захисників, про перемогу та мир в Україні. Листи опубліковані на сторінці відомства у Facebook.

"Маленькі українці просять миру, захисту для України, суперсили та перемоги для наших захисників. Сьогодні кожен воїн — земний помічник Миколи, який оберігає нас від нещасть та біди. Ми пишаємося та дякуємо нашим захисникам! Нехай Святий Миколай Чудотворець почує молитви всіх українців, зміцнює здоров'я та сили наших захисників, сприяє нам на шляху до нашої перемоги! Вітаємо зі світлим святом", - йдеться у повідомленні МО.

У Міноборони наголосили, що цього року листи до Миколая дуже особливі.

"Дорогий Святий Миколай! 24 лютого все змінилося, але ми тримаємося. Було багато пролито сліз. Дуже багато хто виїхав за кордон. Я хочу побажати нашим ЗСУ здоров'я, допомоги, техніки військової. Якби я була дорослішою, я б їм все віддала. Дякую, з повагою учениця Стрільського ліцею, Софія”.

"Дорогий Святий Миколай. Звичайно ж усі діти захочуть солодощі з подарунками, але наші воїни також хочуть подарунки та найкращий подарунок для них - мужність, стійкість, здоров'я, багато техніки та зброї. Нині такий непростий час і саме ці подарунки подарують нам перемогу. А поки що це найкращий подарунок для всієї України. Спасибі за увагу!"

"Святий Миколаю! Мене звуть Оксана, мені одинадцять років. Я хочу попросити, щоб ти приніс воїнам зброю, одяг, їжу, щоб їм було тепло та було що їсти. Дякую!"

"Привіт! Мій дорогий і любий Миколай! Цього року я навіть не замислювалася про щось матеріальне для себе. Я думала тільки про військових, які цього року не будуть зі своїми рідними чи дітьми. Деякі діти святкуватимуть це свято без своїх батьків, деякі взагалі не зможуть святкувати, оскільки загинули під час агресії нашого ворога. Все що я хочу цього року, це лише одне, мир, добро, щастя та головне тепла всій Україні. Сили та техніки нашим Збройним Силам України. Добра, здоров'я, мирного неба, щастя, добробуту я хочу побажати своїй рідній родині та своїм рідним”.