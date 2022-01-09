Пройшла 57-а акція проти насильницьких зникнень в Криму

17:42 26 квітень Київ, Україна

Щоб нагадати про проблему насильницьких зникнень в окупованому РФ Криму, активісти Крим-SOS провели акцію "Увага! Зникла людина!".

Про це повідомляє Крим-SOS в Фейсбуці.

"Сьогодні ми проводимо 57-у щомісячну акцію на підтримку жертв насильницьких зникнень і їхніх близьких. У посольство Росії в Києві прийшов тільки я, але мої колеги беруть участь у перформансі фактично реалізуючи одну з частин акції, назва якої "Увага! Зникла людина!", - повідомив координатор Крим-SOS Денис Савченко.

За його словами, оскільки учасники акції через карантинні обмеження не можуть зібратися великою групою людей, було вирішено нагадати Росії про насильницькі зникнення в Криму перформансом, суть якого в розклеюванні оголошень про зниклих за час окупації кримчан.

"Ми вирішили по-іншому нагадати про те, що проблема насильницьких зникнень є, і вона викликана російською окупацією Криму. Ми вирішили розклеїти оголошення про зникнення людей. На цих оголошеннях можна дізнатися про всіх 15 жертв насильницьких зникнень в Криму", - зазначив координатор Крим-SOS.

Він акцентував увагу на тому, що в оголошенні є прохання звернутися в посольство РФ в Києві "за уточненням інформації про зниклу людину, щоб таким чином ще раз нагадати про те, що саме РФ несе відповідальність за розслідування випадків насильницьких зникнень і пошук зниклих людей".