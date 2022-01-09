Пройшла 57-а акція проти насильницьких зникнень в Криму

Щоб нагадати про проблему насильницьких зникнень в окупованому РФ Криму, активісти Крим-SOS провели акцію "Увага! Зникла людина!".
Про це повідомляє Крим-SOS в Фейсбуці.
За його словами, оскільки учасники акції через карантинні обмеження не можуть зібратися великою групою людей, було вирішено нагадати Росії про насильницькі зникнення в Криму перформансом, суть якого в розклеюванні оголошень про зниклих за час окупації кримчан.
Він акцентував увагу на тому, що в оголошенні є прохання звернутися в посольство РФ в Києві "за уточненням інформації про зниклу людину, щоб таким чином ще раз нагадати про те, що саме РФ несе відповідальність за розслідування випадків насильницьких зникнень і пошук зниклих людей".
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