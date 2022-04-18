Прощання з Романом Віктюком у львівському ТЮГу

11:50 23 листопада Київ, Україна

Сьогодні у львівському ТЮГу проходить прощання з Романом Віктюком. О 12:00 розпочнеться панахида. Похований режисер буде на Личаківському кладовищі, поруч зі своїми батьками.



На прощання заходили друзі-актори Романа Григоровича і прості львів'яни, які були на його спектаклях. Біля труни постійно перебували рідна сестра Данута Віктюк, внучка Наталія Федоришин і внучаті племінники Катерина і Борис Віктюки.

О 12:00 в театрі розпочнеться панахида.

Театр юного глядача - це особливе місце для Романа Віктюка. Там він спочатку був актором, а потім режисером. Прощання триватиме 2 години, щоб всі охочі могли віддати останню шану маестро. Після цього народного артиста відспівають в храмі святого Андрія, а поховають на Личаківському цвинтарі у сімейному склепі.



Роман Григорович помер від ускладнень коронавірусу в Москві на 85 році життя у вівторок, 17 листопада.



Напередодні похорону племінники режисера розповіли, що сталося це після перевезення Романа Віктюка з однієї лікарні в іншу, у нього розірвався тромб. Маестро заповідав, щоб його поховали саме в рідному Львові з батьками.



Важку втрату прокоментували багато знаменитостей, серед них - актори Андрій Данилко, Максим Віторган, ведучий Юрій Горбунов та інші.



У Москві з Романом Віктюком попрощалися в п'ятницю, 20 листопада, в театрі, який режисер заснував майже чверть століття тому.