Промислові підприємства можуть перейти на нічний графік роботи

Промислові об'єкти в Україні можуть перейти на нічний графік роботи для економії енергоресурсів. Про це у п'ятницю, 9 грудня, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
При цьому він зазначив, що в країні діятиме список споживачів електроенергії за пріоритетністю, в якому бізнес (крім критично важливого та залученого до оборони) знаходиться на останньому місці.
Нагадаємо, названі області із найскладнішою ситуацією зі світлом. Це Одещина, Херсонщина та Харківщина.
Як повідомлялось, Укренерго пояснило нові аварійні відключення.
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