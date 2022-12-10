Промислові підприємства можуть перейти на нічний графік роботи

10:47 10 грудня Київ, Україна

Промислові об'єкти в Україні можуть перейти на нічний графік роботи для економії енергоресурсів. Про це у п'ятницю, 9 грудня, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

При цьому він зазначив, що в країні діятиме список споживачів електроенергії за пріоритетністю, в якому бізнес (крім критично важливого та залученого до оборони) знаходиться на останньому місці.

"Розуміємо, що таке розміщення пріоритетів може викликати питання у бізнесу. Тому розробляємо рекомендації для промислового сектора, зокрема про частковий або повний переведення діяльності підприємств у нічні зміни", - сказав Шмигаль.

Нагадаємо, названі області із найскладнішою ситуацією зі світлом. Це Одещина, Херсонщина та Харківщина.

Як повідомлялось, Укренерго пояснило нові аварійні відключення.