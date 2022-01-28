Промисловість Донбасу в жалюгідному стані

21:24 10 травень Київ, Україна

Замість довгих святкових вихідних, які були введені в Росії до святкування відразу трьох подій, глава «ДНР» Денис Пушилін ввів раніше скасовану комендантську годину. Аргументом Пушиліна про введення нетривалих вихідних в «республіці» став: "«ДНР»не може собі дозволити довгий відпочинок".



Вся річ в тому, що 1 травня Пушилін урочисто відкривав роботу доменної печі в ДМЗ, який повністю перестав функціонувати в 2017 році. Оскільки постачання залізної руди з України припинилися, а російська сировина перебуває дуже далеко і розподіляється заздалегідь, то завод просто не мав компонентів для виробництва. За словами експертів, в період запуску однієї з двох доменних печей, шляхом адміністративного тиску уряду РФ, ДМЗ дісталося трохи сировини, що і дало можливість запустити підприємство. Через проблеми з постачанням, робота заводу триватиме недовго.



Приблизно така ж ситуація і в інших промислових комплексах. Ось що говорить директор одного невеликого донецького підприємства з виробництва металовиробів для будівництва: "Розумієте, у нас немає замовників, тому що не розпочато жодного будівництва! Взагалі ніякого будівництва немає! Я навіть не можу привести в приклад хоча б одного за останні сім років, жодного навіть приватного будинку! Раніше будувалися супермаркети - зараз просто займають або орендують ті, що залишилися з українських часів. Житлове будівництво ніхто і не думав відроджувати, а наші замовлення - декілька листів металевого профілю або металочерепиці, щоб залатати пошкоджений паркан або дах. Живе торгівля їжею, так-сяк ворушиться сфера, пов'язана з ремонтом квартир. Все інше стоїть".









На всіх великих заводах затримка зарплати до 3 місяців. На деяких люди виходять на страйки і розходяться, коли їм виплачують по 30% зарплати, замість обіцяних 10%.



Величезні металургійні комплекси потребують постійного інвестування і обслуговування, що не в змозі зробити ні самі «Л-ДНР», ні влада Кремля.